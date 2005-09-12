محمود زاده : تركسل به هيچ عنوان راه بازگشت به ايران ندارد

ابراهيم محمود زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" تاكيد كرد: تركسل راه بازگشت به ايران ندارد و سخنان مسئولان ترك سل تنها براي حفظ قيمت سهام اين شركت در بازارهاي بورس است وگرنه اين شركت در ايران ماندگار نيست .

وي درباره روند مذاكرات با آفريقايي ها گفت : ديروز اولين جلسه خود را شركت MTN برگزار كرديم و در اين جلسه اعضاي اين شركت با توافق نامه كلي كه ايرانسل با مخابرات به امضا رسانده بود، موافقت كردند .

محمودزاده گفت : متاسفانه شركت تركسل در اقدامي نادرست و ناصحيح توافق نامه كلي را به دست مسئولان شركت MTN آفريقايي رسانده بود كه درباره دليل اين امر سخن نگوييم بهتر است .

عضو هيات مديره ايرانسل در ادامه سخنان خود افزود : برهمين اساس مديران اين شركت آفريقايي تمام مفاد توافق نامه و اطلاعات اين قرارداد را از پيش در دسترس داشتند و نكته جالب اين است كه مخالفتي نيز با آن نداشتند .

به گزارش مهر، به دنبال انتشار خبر جايگزيني شركت ام.تي.ان آفريقاي جنوبي به جاي شركت تركسل در كنسرسيوم ايرانسل براي اجراي قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه، مدير اجرايي شركت تر‌كسل اعلام كرد: اين شركت به منظور حفظ سهام خود در ايرانسل به مذاكره با مقام هاي ايران و شركاي ايراني خود ادامه مي ‌دهد.