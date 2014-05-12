نهادینه سازی فرهنگ امداد و نجات ضروری است

علی حاشیه برگزاری کلاس آموزشی كمك هاي اوليه و فوريت هاي پزشكي جمعیت هلال احمردر گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری 15 دوره کلاس آموزش کمکهای اولیه در سطوح مقدماتی و آموزش امداد و نجات در حوادث خبر داد.

پورباقر با بیان این‌که آموزش و آمادگی یکی از چهار مرحله مدیریت بحران است، گفت: همه باید آموزش لازم را فرا بگیرند تا جامعه ایمن و آماده مقابله با این حوادث داشته باشیم.

وی یکی از مهم ترین مسائل سلامتی در کشور را وقوع سوانح جاده ای و حوادث طبیعی عنوان کرد و گفت: در این راستا آموزش کمکهای اولیه یکی از اولویتهای اصلی برنامه های جمعیت هلال احمرقرار گرفته است.



مسئول جمعیت هلال احمر بابلسر با بیان اینکه اولین امداد رسانان و پاسخ دهندگان در صحنه های حادثه، همواره مردم بوده اند گفت:امروزه روند فزاينده مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي و سوانح رانندگي، فراواني حوادث و بلاياي غير مترقبه توجه جدي به خدمات رساني اورژانس را طلب مي كند که در این راستا آموزش کمک های اولیه به گروه های مختلف مردمی ، می تواندنیروی انسانی مفیدی را بعنوان اولین افراد پاسخگو در صحنه حادثه، فراهم کند



وی ادامه داد:يكي از اساسي ترين نيازهاي نظام سلامت جامعه تربيت افرادي با توانايي ها و صلاحيت هاي علمي و عملي ويژه مي باشد تا با آمادگي كامل در حساس ترين لحظات به ياري دردمندان بشتابند و ارائه کمک ها ازسوی این گروه های پاسخگو زمانی بیشترین اثربخشی را خواهدداشت که دانش و مهارت کافی در مورد فعالیت های امداد و نجات و به ویژه کمک های اولیه را داشته باشد.

پور باقر با اشاره به اهمیت ارتقاءعلمی تمام مردم هدف از آموزش کمکهای اولیه را حفظ حیات فردمصدوم، پیشگیری از آسیب بیشتر و تسریع بهبودی تا رسیدن نیروهای امدادی حرفه ای یا انتقال بیمار به بیمارستان دانست وتاکید کرد: فرهنگ ایمنی و مقاوم‌سازی در جامعه باید نهادینه شود.