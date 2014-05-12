مشکل سرانه فضای آموزشی در کلان شهرهای کشور بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رئیسی عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه 105 هزار مدرسه در سراسر کشور وجود دارد، اظهار داشت: 95 هزار فضای آموزشی و 10 هزار مدرسه دو شیفته در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از مدارس در برخی از شهرهای بزرگ دو و یا سه شیفته بودند، ادامه داد: درصد مدارس دوشیفته کشور کاهش داشته و فقط 12 درصد مدارس کشور به صورت دو نوبته اداره می شوند.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اقتضا حکم می کند که مدارس کشور به صورت یک نوبته اداره شود، ابراز داشت: فضای آموزشی کشور مشکلاتی دارد، بخشی از مدارس نیازمند مقام سازی و برخی دیگر نیازمند تخریب و باز سازی هستند.

رئیسی با بیان اینکه دو سوم دانش آموزان در فضا های آموزشی استاندارد تحصیل می کنند، افزود: نیازمند کمک خیرین مدرسه ساز هستیم و اگر کمک این خیرین نبود مشکلات مدارس کشور بسیار بیشتر از وضعیت موجود بود.

وی با بیان اینکه با آغوش باز از خیرین استقبال می کنیم، عنوان کرد: مجلس امسال فضای جدیدی ایجاد کرد تا بتوانیم اجرای پروزه های نیمه تمام را به خیرین واگذار کنیم.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه خیرین می توانند به جای آغاز پروژه های جدید، پروژه های موجود با پیشرفت فیزیکی حداقل 70 درصد را به پایان برسانند، بیان کرد: پس از پایان اسم پروژه با نام خیر نامگذاری می شود.

مرتضی رئیسی با بیان اینکه پنج هزار و 900 پروژه در کشور موجود است که چهار هزار و 700پروژه از منابع دولتی است، اظهار داشت: با مصوبه مجلس بخشی از پروژه ها قابل واگذاری به خیرین است.

وی با بیان اینکه سرانه فضای آموزشی در مناطق محروم کشور بهتر است، اضافه کرد: عمده منابع اعتباری به سمت مناطق محروم سوق پیدا کرده و در کلان شهر هایی مانند تهران، مشهد، کرج مشکلات سرانه فضای آموزشی بیشتر است.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در همه مقاطع تحصیلی با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم، بیان کرد: برای مشارکت مردم باید فضای بیشتری فراهم کنیم و کمک کنیم تا خیرین همدانی بیشتر در این مسیر کمک کنند.