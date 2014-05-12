تداوم اختلافات داعش و القاعده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، ابو محمد العدنانی سخنگوی گروهک داعش به شدت ایمن الظواهری را مورد انتقاد قرار داد و ضمن اعلام عدم فرمانبرداری از القاعده از ایمن الظواهری خواست که بازنگری اساسی در مواضع خود داشته باشد.

وی گفت: دولت اسلامی عراق و شام هیچگاه وابسته به القاعده نبوده است. ما تابع القاعده نیستیم و از حمله به شیعیان عراق به نشانه فرمانبرداری از تو (الظواهری)دست بر نمی داریم. الظواهری یا به اشتباه خود ادامه می دهد یا همچنان عنادورزانه بر موضع خود اصرار می کند تا جنگ میان مجاهدان(تروریستها) در دنیا ادامه پیدا کند یا به اشتباه و لغزش اعتراف می کند که در این صورت ما دستان خود را مجددا به سوی وی دراز کنیم.

سخنگوی داعش افزود: ما خواستار تغییر مشی الظواهری در قبال ارتش پاکستان، مصر، افغانستان، تونس، لیبی و یمن و دیگر سربازان طاغوت و طرفداران آنها هستیم. ما خواستار مبارزه با ارتش السیسی فرعون جدید هستیم و از مرسی نیز برائت می جوییم.

وی شرکت کنندگان در انتخابات عراق و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان را به شدت مورد حمله قرار داد.