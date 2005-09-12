حراست دانشگاه ها بايد نقش هدايت گرانه عالمانه داشته باشند

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" وزير علوم در مراسم توديع و معارفه علي اكبر محسني و دكتر اصغر زارعي، دست اندركاران حراست دانشگاهها را سربازان گمنام آقا امام زمان خواند و حركت و تلاش در راه رسيدن به اهداف نظام عالي جمهوري اسلامي ايران را از نشانه هاي دوران انتظار دانست.

وزير علوم در ادامه، با تاكيد بر حفظ حرمت و كرامت دانشگاهيان، اختلاف سليقه را امري عادي برشمرد و دانشجويان را به مثابه فرزنداني دانست كه علي رغم انس و علاقه، احتمال اختلاف سليقه بين آنها و والدين وجود دارد.

دكتر زاهدي، حراست دانشگاهها را داراي نقش هدايت گرانه عالمانه دانست كه بايد تجلي گر نقاط قوت و مروج همدلي ها در سازمان باشند تا از طريق تقويت نقاط قوت، نقاط ضعف رنگ ببازند.