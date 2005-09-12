دوازده مغازه در اطراف حرم رضوي طعمه حريق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهراري مشهد ، در اين آتش سوزي چهار مغازه صد درصد و مابقي بين 30 تا 50 درصد آسيب ديده است .

به گفته شاهدان عيني ، آتش سوزي از مغازه قنادي و شيريني فروشي با صداي انفجارهايي آغاز شده و به دليل ساختار بناي واحدهاي تجاري اغلب شيرواني و چوبي قديمي ، آتش به راحتي به ساير واحد ها سرايت كرده است .

در اين حادثه دو مغازه خياطي، دو طلا فروشي ، يك واحد رفو گري ، كفاشي ، تعمير كامپيوتر و يك قنادي و چند مغازه ديگر دچار حريق و آتش سوزي شدند .

كارشناسان ستاد حوادث پيش بيني نشده خراسان رضوي و شهرداري مشهد در حال بررسي علل اين آتش سوزي هستند اما گفته مي شود اتصال سيم برق در انبار محتوي روغن در شيريني فروشي و انفجار آن دليل اين آتش سوزي مي باشد.

مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد گفت : از شروع آتش سوزي نيروهاي امداد و نجات سازمان درايستگاهها زير گذر حرم مطهر امام رضا (ع) به فاصله 700 متري حادثه در محل حضور يافتند .

اكبر كريمي نيك افزود : براي امداد رساني و اطفاي حريق 4 ايستگاه ديگر به محل فرا خوانده شدند .

وي با اشاره به اينكه در جوار محل حادثه انبار هاي مواد شيميايي قير ، روغن نگهداري مي شود گفت : در اين حادثه بدليل ساختار جغرافيايي و شيرواني آتش به مغازه هاي ديگر سرايت كرده اما در اين حادثه به كسي آسيب نرسيده است .