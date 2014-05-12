خانواده معظم شهدا سرمایه های معنوی نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی قربانی عصر دوشنبه در دیدار با پدر شهید علی اکبر نوروزپور در منزل وی، با تاکید بر اینکه خانواده معظم شهدا سرمایه های واقعی و معنوی نظام محسوب می شوند، افزود: سرکشی و رسیدگی به مشکلات ایشان لازم و ضروری است.

وی گفت: مردم ما بعد از هجوم ناجوانمردانه دشمنان به مرزهای ایران ایثار و از خود گذشتگی را به حد اعلا رسانده و در جبهه های هشت سال دفاع مقدس بدون هیچ چشم داشتی حضور پیدا کردند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان میامی خاطرنشان کرد: ایثار شهدا، جانبازان و رزمندگان اسلام از سویی و ایثار خانواده های ایشان از سوی دیگر تحسین برانگیز است و این مهم مسئولیت همه ما را در قبال ایشان سنگین می کند.

قربانی گفت: همه ما به خانواده معظم شهدا بدهکار هستیم و تکریم این خانواده ها برهمه ما لازم است.

رئیس ستاد نماز جمعه و عضو شورای شهر میامی نیز در این دیدار گفت: خانواده معظم شهدا با تربیت صحیح فرزندان خود توانستند یادگاران بزرگی را در طول تاریخ انقلاب برجای گذاشته و امروز شهدا جاودانه تاریخ مانده اند.

عباسعلی اصغری افزود: همانطور که مقام معظم رهبری تاکید همیشگی بر سرکشی از خانواده معظم شهدا داشته اند و بارها فرموده اند "خانواده معظم شهدا به ملت ایران آبرو دادند" برهمه ما لازم است تا سرکشی از خانواده شهدا را در دستور کار خود قرار دهیم.

این همرزم شهید در خاتمه به گوشه ای از خاطرات و ویژیگی های بارز شهید علی اکبر نوروز پور پرداختند.

شهید علی اکبر نوروزپور سال 1342 در شهرستان میامی دیده به جهان گشود و در تاریخ 16 آبان ماه 1362 در منطقه پنجوین در عملیات والفجر 4 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.