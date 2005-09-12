پاپ بنديكت شانزدهم تصريح كرد: يازدهم سپتامبر روز يادآوري همه قربانيان تروريسم است

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر"، پاپ بنديكت روز گذشته از همه مردم خواست انزجار را تقبيح كرده و دنيايي از عدالت ، وحدت و صلح بنا كنند.

براساس گزارش وي او اي، رهبر كاتوليكهاي جهان در ميان زائراني كه در مقابل اقامتگاه تابستاني پاپي در نزديكي رم جمع شده بودند به زبان انگليسي گفت: باشد كه خداوند به زنانان مردان حسن نيت دهاد تا آنها انزجار را محكوم كنند و دنياي از عدالت، وحدت و صلح بسازند.

پاپ بنديكت شانزدهم پيش از اين، در ديدار با رهبران مسلمان آلمان از مسلمانان خواست اقدامات گسترده تري در راستاي مبارزه با تعصب ظالمانه تروريسم صورت دهند، چرا كه تروريسم قصد دارد روابط ميان مسلمانان و مسيحيان را مسموم سازد.