ابراز نگراني اردن از تبديل شدن نوار غزه به زندان بزرگ براي فلسطينيان / تهديد گروه هاي مبارز فلسطيني از سوي وزير جنگ اسرائيل

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،مروان المعشر وزير امور خارجه اردن درعين حال ابراز داشت : اگرعقب نشيني اسرائيل توام با بازگشايي گذرگاه ها و نيزتضمين آزادي رفت و آمد فلسطينيان نباشد، امكان تبديل شدن نوار غزه به زندان بزرگ براي فلسطينيان وجود دارد.

وي افزود: ما ازخروج نظاميان اسرائيلي ازنوارغزه استقبال مي كنيم و آن را اولين گام درجهت خروج نظاميان اين رژيم از تمام مناطق اشغالي كرانه غربي مي دانيم .

معاون نخست وزير اردن عقب نشيني كامل نظاميان اسرائيلي از كرانه باختري رود اردن و نوار غزه را ضروري دانست و گفت: خروج از غزه بايد مقدمه اي براي اجراي تمام بندهاي طرح موسوم به "نقشه راه" باشد.

معشر در پاسخ به پرسشي مبني بر نقش اين كشور درغزه پس از خروج نظاميان صهيونيست، اظهارداشت : در حال حاضراردن هيچ نقشي در نوار غزه ايفا نخواهد كرد ولي هنگامي كه درمورد كرانه باختري رود اردن سخن گفته شود موضوع فرق مي كند .

صبح امروز آخرين نظامي رژيم صهيونيستي پس از 38 سال اشغال نوارغزه از سوي اين رژيم، اين منطقه را ترك كرد ولي صهيونيست ها همچنان ازهوا و دريا اين منطقه را تحت كنترل خود دارند.



از سوي ديگر ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين امروز به همراه شماري از مقامات تشكيلات خودگردان از شهرك صهيونيست نشين دوگيت در شهر بيت لاهيا در شمال نوار غزه ديدن كرد، صهيونيست ها پس از 38 سال اشغال امروز از اين شهر عقب نشيني كردند.

شائول موفاز وزيرجنگ رژيم صهيونيستي هشدارداد كه نظاميان اين رژيم پس ازخروج ازغزه در برابر كساني كه وي "تروريست ها " مي خواند، كوتاه نمي آيند .

وي كه در كنفرانس خبري در جنوب سرزمين هاي اشغالي صبحت مي كرد، گفت : اگر گروه هاي جهادي فلسطيني در نوار غزه دست به حمله بر ضد اسرائيلي ها بزنند، ما قاطعانه به آنها پاسخ خواهيم داد.



موفاز گفت : فلسطيني ها كاملا مي دانند كه سياست ما تغييرخواهد كرد.

وزير جنگ رژيم صهيونيستي درخصوص كرانه باختري رود اردن هشدار داد كه نظاميان اسرائيلي بار ديگر تمام بخش هايي كه حملات موشكي در آن صورت مي گيرد، را اشغال خواهند كرد.