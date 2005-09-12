گفتگو با روساي جمهور 25 كشور // ديدار با نخبگان و نسل دومي هاي ايراني // صالحي، خوشرو و بذرپاش به نيويورك نمي روند// همه اعضاي هيات ويزا گرفتند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر احمدي نژاد در مجمع عمومي سازمان ملل 2 بار سخنراني خواهد كرد و اولين سخنراني وي بعد از ظهر روز چهارشنبه خواهد بود .

دكتر احمدي ‌نژاد رييس جمهور اسلامي ايران سه شنبه به منظور شركت در مجمع عمومي سازمان ملل از تهران به نيويورك پرواز مستقيم خواهد داشت.

هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) مسئوليت سفر احمدي نژاد به نيويورك براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل را بر عهده گرفته است و كليه مراحل مقدماتي براي انجام پرواز رييس جمهور از تهران به نيويورك انجام شده است.

دكتر احمدي نژاد رييس جمهور در روزهاي آينده با ايرانيان و نخبگان ايراني مقيم نيويورك ديدار و گفتگو خواهند داشت .



همچنين در اين سفر برنامه اي تحت عنوان ديدار "نسل دومي ها با رييس جمهور " تدارك ديده شده است .



گزارش خبرنگار "مهر" مي افزايد ، فهرست نهايي هيات اصلي اعزامي به نيويورك مشخص شد ه است.



در اين هيات 10 نفره كه به رياست رييس جمهور به مقر سازمان ملل مي رود؛ آقايان علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي، منوچهر متكي وزير امور خارجه، سعيد جليلي معاون اروپا آمريكاي وزارت خارجه، مسعود زريبافان دبيروسخنگوي دولت ،هاشمي ثمره مشاور ارشد رييس جمهور، حميدرضا رازقي از مشاوران رييس جمهور،علي اكبرجوانفكر مشاور مطبوعاتي رييس جمهور و احمد خادم المله مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران و مظفري مدير كل تشريفات رياست جمهوري حضور دارند .

همچنين بنا بر اين گزارش، آقايان غلامعلي خوشرو ، علي اكبر صالحي و مهرداد بذرپاش برخلاف اخبار غير رسمي قبلي دراين سفر حضور نخواهند داشت.

شنيده ها حاكي از همراهي هيات 30 نفره اجرايي شامل؛ خبرنگاران كادر تشريفات و محافظان با هيات اصلي در اين سفر است.



خبرنگار "مهر" همچنين كسب اطلاع كرد؛ ويزاي بيشتر اعضاي هيات اعزامي صادر شده است و فقط چند خبرنگار در انتظار صدور ويزا هستند كه احتمالا ويزاي آنان نيز تا يكي دو ساعت ديگر صادر خواهد شد.

ويزاي كادر پرواز بويينگ 747 نيز؛علي رغم تاخير؛ ساعتي پيش صادر شد.



گفتني است؛ درخواست صدور ويزا براي هيات اعزامي به نيويورك دو ماه پيش و قبل از تنفيذ حكم رياست جمهوري ارائه شده بود كه احتمالا با توجه به شكل كابينه تغييراتي در هيات اعزامي رخ داده است .



بر اين اساس درخواست ويزا براي چند نفر ديگر نيز در10 روز گذشته ارائه شد كه با توجه به محدوديت وقت احتمال صدور ويزا براي آنان تقريبا منتفي است .