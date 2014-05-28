ردیابی قطعات سرقتی خودرو/ آخرین وضعیت تشکیل پلیس اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به افزایش سرقت های خرد در کشور گفتگویی را با سردار محمد رضا مقیمی جانشین رئیس پلیس آگاهی کشور به منظور بررسی چرایی این افزایش و آخرین وضعیت جرایم اقتصادی و معوقات بانکی انجام دادیم که در زیر می خوانید.

گروه اجتماعی خبرگزاری مهر: به نظر شما چرا سرقت در سالهای اخیر افزایش یافته است؟

*سردار محمد رضا مقیمی جانشین رئیس پلیس آگاهی: با توجه به آسیب شناسی سرقت که سال قبل انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که علی رغم کشفیات پررنگ و مثبت که از سال 86 آغاز شده و به صورت مستمر ادامه دارد، وقوع سرقت نیز از دو سال قبل اندکی افزایش یافته است. بنابراین پلیس مدیریت جرم را در دستور کار قرار داد تا شاهد کاهش وقوع باشیم، ضمن اینکه برنامه های خود را برای افزایش کشف سرقت ادامه می دهیم.

*رئیس پلیس کشور اولویت سال 93 پلیس را برخورد با سرقت اعلام کرده است، پلیس آگاهی چه برنامه ای برای مقابله با سرقت دارد؟

- اولویت نخست پلیس آگاهی برخورد با سرقت های خرد است. ضمن اینکه با برنامه ریزی های انجام شده قرار شد تفاهم نامه ای بین پلیس های تخصصی نیروی انتظامی امضا و طرح تشدید مبارزه با سرقت اجرا شود. از همین رو قرارگاه مشترک پلیس ها به ویژه پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری به منظور تقویت تجسس و برنامه ریزی برای فعالیت پایین ترین سطوح که سرپنجه مقابله با سرقت های خرد هستند، راه اندازی شد. این قرارگاه وظیفه مقابله و مبارزه با سارقان خرد را دارد.

* یکی از راههای کشف جرم پیگیری قطعات سرقت شده است،برای کشف سرقت های خرد آیا برنامه ای برای کنترل قطعات خودرو دارید؟

- ردیابی قطعات خودرو چندی است که شروع شده و یکی از موضوعات مورد انتظار ما از خودروسازان این است که هنگامی که قطعات را تولید می کنند بتوانیم مشخصات آن را داشته باشیم تا هنگام وقوع سرقت بتوانیم برای پی جویی موضوع و کشف جرم از آن شماره قطعات استفاده کنیم. در گذشته برخی خودروسازان در این باره با پلیس همکاری می کردند اما در دو سال گذشته این روند به شدت کاهش یافته است و ما امیدواریم در سال 93 این موضوع تقویت شود.

*با توجه به آمار سرقت ها، آیا مشخص است چرا سرقت در دو سال گذشته افزایش یافته است؟

- نباید در نیروی انتظامی به دنبال علت سرقت باشیم.پدیده سرقت علل مختلفی دارد که باید به صورت تخصصی به آن پرداخته شود اما برخی سرقت ها مانند ضبط خودرو دلایل خاص خودش را دارد که یکی از مهمترین آنها صرف زمان کم برای سرقت است. نمی توان به همه دلایل وقوع سرقت در نیروی انتظامی رسید. به عنوان مثال در سرقت منزل نوع سرقت تغییر کرده است به صورتی که در گذشته از خانه ها تلویزیون، ضبط و فرش سرقت می شد اما امروز به دلیل اینکه مردم ارز و سکه را در منزلشان نگهداری می کنند و فرهنگ مردم تغییر کرده گرایش سرقت به سمت نقدینگی رفته است. وقتی یخچال و تلویزیون از خانه سرقت می شد سرنخی برای کشف جرم وجود داشت اما در حال حاضر با سرقت سکه و ارز به دلیل اینکه این اقلام خیلی زود خرید و فروش می شوند، پی جویی اموال به سختی انجام می شود.

* راهکار جلوگیری از این سرقت ها چیست؟

- اگر فرهنگ مردم عوض شود و به جای اینکه سکه و ارز را در خانه شان نگه دارند این اقلام را در صندوق امانات یا اماکن دیگر سرمایه گذاری کنند، شاهد کاهش وقوع سرقت ارز و سکه از خانه ها خواهیم بود. البته به مردم اطمینان می دهم که پلیس وضعیت را همیشه رصد کرده و با متخلفان برخورد می کند.

* برخی از سارقان پس از آزادی از زندان دوباره به سرقت روی می آورند، پلیس چه برنامه ای برای این مجرمان دارد؟

- این افراد از سوی پلیس رصد می شوند و مطمئن باشید متهمان دور از چشمان ما نیستند.

* یکی از اضلاع اصلی چرخه سرقت مالخران هستند، برای برخورد با این قشر چه برنامه ای دارید؟

- مالخران یکی از اضلاع تاثیرگذار سرقت هستند. باید قبل از اینکه فعالیت این افراد گسترش یابد فرهنگ مالخری را قبیح کنیم چرا که اگر مالخر وجود نداشته باشد سرقت کمتر می شود. ضمن اینکه طرح های ویژه ای برای برخورد با مالخران در سال جدید در دستور کار است تا بتوانیم با برخورد با یکی از اضلاع سرقت از فعالیت این چرخه جلوگیری کنیم. به مردم در مورد فعالیت مالخران و خرید و فروش لوازم هشدار می دهم. در بازار لوازم صوتی هیچ تولید کننده ضبط دست دوم یا وارد کننده این گونه ضبط ها را نداریم پس مردم باید بدانند که این گونه لوازم که درکنار خیابان ها یا برخی نقاط شهر فروخته می شودسرقتی است. این حجم از ضبط دست دوم که در بازار وجود دارد نشان می دهد که آنها تولید داخل نیست و صنوف نیز باید با پلیس همکاری و مشارکت داشته باشند چرا که اگر این ضبط ها خریداری نشود باز هم می توانیم جلوی مالخران ایستادگی کنیم. طرح های عملیاتی مبارزه با مالخران به زودی در شهرهای بزرگ اجرایی می شود.

* با توجه به داغ بودن بحث پرداخت معوقات بانکی، آیا پلیس به پرونده های معوقات بانکی ورود پیدا کرده است؟

- صرف بدهکار بانکی بودن جرم نیست و ممکن است هر فردی چند قسط تسهیلات بانکی اش عقب بیفتد. پلیس در حوزه معوقات بانکی در صورت اعلام شکایت یا دستور قضایی موضوع را پیگیری کرده و در این حوزه ورود پیدا می کند.

* آیا برای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، دولت از پلیس درخواست کمک کرد؟

- در حوزه اقتصاد کشور وظایفی برعهده پلیس است و چه دولت بخواهد یا نخواهد ما وظیفه داریم امنیت اقتصادی کشور را تامین و با هر چه که موجب خدشه دار شدن این حوزه می شود برخورد کنیم. یکی از موضوعات مطرح در مرحله دوم هدفمندی بحث احتکار است و پلیس با احتکار کلان به عنوان جرم اقتصادی برخورد کرده و معاونت جرایم اقتصادی وظیفه رسیدگی به پرونده احتکارکلان را برعهده دارد. تاکنون پرونده ای به ما ارجاع نشده است و با توجه به اینکه تازه مرحله دوم هدفمندی آغاز شده است باید زمان بیشتری بگذرد تا آثار آن مشخص شود اما بدون شک پلیس با هر گونه احتکار یا اخلال در نظام اقتصادی برخورد می کند.

* آخرین وضعیت تشکیل پلیس اقتصادی به کجا رسید؟

- طرح تشکیل این پلیس تهیه و به دولت قبل و مرکز پژوهش های مجلس ارائه شد. همگان درباره ضرورت حضور پلیس در مبارزه با جرایم اقتصادی اتفاق نظر دارند اما در مورد ساختار این پلیس دیدگاههای مختلفی مطرح است که همه آنها جمع بندی و در مجلس مطرح شد. تاکنون جلسات کارشناسی متعددی در مجلس برگزار شده که این جلسات ادامه دارد. البته برخورد با جرایم اقتصادی منوط به تشکیل این پلیس نیست و از سال 86 به بعد معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی در پلیس آگاهی تشکیل و پس از آن ادارات استانی نیز فعالیتشان را آغاز کردند.

* آخرین وضعیت بازار ارز و برخورد با دلالان چگونه است؟

- در حوزه ارز، پلیس وظایفش را انجام می دهد و خوشبختانه در حال حاضر در این بازار شاهد ثبات هستیم اگر چه در صورت لزوم پلیس طرح هایی را برای مقابله با دلالان ارزی اجرا می کند.

* استانداردسازی بازداشتگاههای پلیس آگاهی یکی از دغدغه های اصلی مردم و فرماندهان نیروی انتظامی بود، آیا بازداشتگاههای پلیس امروز استاندارد است؟

- قانون حقوق شهروندی در نیروی انتظامی اجرا می شود و آنچه در توان پلیس است را اجرا می کنیم. استانداردسازی بازداشتگاههای پلیس انجام شده است و تمام بازداشتگاهها بر اساس قانون تحت نظارت است و بازرسی های دوره ای از آنها انجام می شود.