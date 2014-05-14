به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره جهانی اورتوپدی که OTWorld’ خوانده می شود با حضور بیش از پنج هزار شرکت کننده از 37 کشور جهان در لیپزینگ آلمان آغاز به کار کرده است.

در این نمایشگاه همه نوع محصول فناورانه پزشکی عرضه شده است: از پانسمان گرفته تا دست و پای مصنوعی.

پیش بینی می شود بیش از 20 هزار متخصص پزشکی از این نمایشگاه دیدن کنند.

کلاوس یورگن لاتز رییس فدراسیون آلمانی انجمن تکنسین های اورتوپدی با اشاره به اینکه این رویداد بزرگ ترین نمایشگاه از این نوع در جهان است، افزود: نمایشگاه OTWorld فرصتی را فراهم می آورد که در آن می توان تعدادی از درمانهای منحصر به فرد را در یک جا مشاهده کرد.

در این نمایشگاه یک شرکت فناوری انگلیسی جدیدترین نسخه از دست مصنوعی خود را عرضه کرده است که می توان آن را با اپلیکیشن تلفن هوشمند کنترل کرد.

دست مصنوعی i-limb شرکت تاچ بیونیکس که بسیار متحول و پیشرفته شده است این بار به انگشت شست چرخان، انگشتانی که هر یک به طور جداگانه حرکت می کنند و مچ چرخان و شاسی آلومینیومی مجهز شده است.

این شرکت مدعی است این دست چالاک ترین دست مصنوعی است که تا کنون ساخته شده و کاربر این دست می تواند با استفاده از یک اپلیکیشن، یکی از 24 نوع حرکت مختلف دست را انتخاب کند.

در جدیدترین نسخه از این دست مصنوعی امکان کنترل کردن آن با استفاده از سیگنال های عضلانی نیز وجود دارد.

الکترودهای موجود در مچ این دست مصنوعی تکانه های ایجاد شده در عضلات را گرفته و با استفاده از رایانه موجود در پشت دست آن ها را تفسیر می کند.

سپس این رایانه دست را به سوی هر یک از الگوهای از قبل تعیین شده حرکت می دهد.

این دست همچنین نخستین دست مصنوعی است که قابلیت کنترل با اپلیکیشن تلفن هوشمند بر پایه iOS را دارد.

این اپلیکیشن قابلیت آموزش چگونگی بهترین استفاده از دستگاه و همچنین تشخیص مشکلات ایجاد شده برای آن را دارد.