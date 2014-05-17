مروری بر یک گفتگوی خواندنی از شهید آوینی در «فرهنگ و سینما»

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره از این مجله سینمایی علاوه بر بررسی سینمای شهید آوینی، به بهانه بیست ساله شدن انجمن نویسندگان و منتقدان مطلبی با عنوان «منتقدان چگونه صاحب انجمن شدند» و همچنین پرونده ویژه ای به منظور حرفه نقد و نقادی در سینمای ایران منتشر شده است.

این مجله سینمایی همچنین نگاهی به متن و حاشیه سریال «پایتخت 3» داشته است و در این پرونده به دو سئوال «چگونه می توان بک کار سفارشی ساخت و مخاطب را هم راضی نگه داشت؟» و «چگونه می توان یک فرهنگ محلی و منطقه‌ای را در دل فرهنگ ملی مطرح و محبوب کرد» پاسخ داده است.

«در رهگذر سینما» از مجموعه یادداشت‌های پرویز صمدی‌مقدم مدیر مسئول این ماهنامه سینمایی است که در هر شماره یادی از یکی از هنرمندان سینما می کند. این نویسنده این‌بار درباره سینمای شهید آوینی نوشته و باز نشر بخش هایی از مصاحبه آوینی در شانزدهمین شماره این ماهنامه سینمایی در اردیبهشت ماه سال 1371 از بخش‌هیا جالب این شماره است.

در بخش هایی از مصاحبه مجله فرهنگ و سینما با شهید آوینی که در «در رهگذر سینما» منتشر شده است این مستندساز در پاسخ به این پرسش که چرا فیلم باید حتما داستان داشته باشد و به ساختار دراماتیک وفادار بماند؟ چنین پاسخ داده است: چون فیلم مظهر زندگی است، آنچه در فیلم ظهور می‌یاید زندگی است با صورتی پالایش یافته و صریح تر، همانطور که زندگی آغاز و پایان و اوج و فرود دارد، وجود و هویت انسان در طول این اوج و فرودهاست که شکل می گیرد. فیلم در رابطه میان فیلمساز و تماشاگر شکل می گیرد و در این رابطه فیلمساز نمی تواند همچون یک هنرمند مدرنیسم فقط در اندیشه بیان خودش باشد. این کار یعنی تحقیر تماشاگر، یعنی بی اعتنایی به انسانی که حق دارد اعتلای روحی خویش و فرهنگش را در سینما جست و جو کرد.

شهید آوینی در این گفتگو همچنین نقدی بر سیستم آموزش سینما وارد کرده و چنین آورده است: سیستم آموزشی مدارس سینمایی ما تقلیدی ناقص از اروپا است و با رجوع به سینمای جشنواره ای به این طریق شکل گرفته و همچنین است تفکراتی که در نشریات سینمایی ما شکل گرفته اند. حالا ببنید این دسته بندی ها شما را به کجا می کشانند وقتی می گویید سینمای تجاری، خب ما هیچکدام از تجارت خوشمان نمی آید. اگر فرض کنید که من آزاد باشم که هستم هیچ وقت سراغ تجارت نمی روم برای اینکه از تجارت خوشم نمی آید.

در بخش دیگر از این ماهنامه که به بررسی بیست ساله شدن انجمن نویسندگان و منتقدان اختصاص دارد محمد متوسلانی کارگردان و بازیگر سینما درباره چایگاه نقد در سینما صحبت کرده و معتقد است منتقد خوب دیده می شود و منتقد باید هر فیلمی را فارغ از هر دغدغه شخصی ببیند.

بررسی فیلم‌های روز سینما، انتخاب لیلا حاتمی به عنوان داور ایرانی در جشنواره فیلم کن، بررسی زندگی و آثار «وس اندرسون» در سینمای جهان و ... از دیگر مطالب این ماهنامه سینمایی است.