رفع مشکلات چوئبده عزم جدی می طلبد

سید عماد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم تخصصی تر شدن جلسات شورای شهرستان افزود: آنچه که بیشتر از هر چیز در این جلسات به چشم می خورد طرح مسائل و مشکلات است و این در حالی است که طرح مشکلات به تنهایی کار خاصی از پیش نمی برد و فقط مرثیه خوانی است، تمام شهرستان آبادان اعم از شهرها و روستاهایش مظلوم واقع شده و باید برای برون رفت از این وضعیت چاره اندیشی کرد.



وی افزود: به رغم وجود سه گمرک و سه بندر در شهرهای آبادان، اروندکنار و چوئبده متاسفانه آزمایشگاه مواد غذایی نداریم و فعالان عرصه تجارت و بازرگانی این مناطق باید برای صادرات و یا واردات کالاهایشان به اهواز بروند.



رئیس شورای اسلامی شهر چوئبده اظهار کرد: ارائه نمونه کالا به اهواز جهت آزمایش و دریافت نتایج زمان بر، وقت گیر و پر هزینه خواهد بود که باید برای این مسئله که چاره ابتدایی آن نیز اندیشیده شده گامهای موثرتر و عملیاتی تر برداشته شود.



موسوی تصریح کرد: پیشتر وقتی لنجی تخلفی داشت آن را به دادگستری ارجاع می دادند اما اکنون آن را به اداره تعزیرات معرفی می کنند که این واحد نیز به هر نحوی که باشد باید صاحب کالا را جریمه کند ولا غیر.



وی با بیان اینکه موضوع کشاورزی در منطقه به طور کلی با رکود مواجه است، یادآور شد: باید مسئولان ذیربط هر چه سریعتر برای احیای کشاورزی منطقه چاره اندیشی کنند.



رئیس شورای اسلامی شهر چوئبده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه صیادان منطقه دو دسته اند، یکی آنانی که سالهاست کارت صیادی دارند و دیگر آنانی که به تازگی می خواهند کارت بگیرند، گفت: صیادان منطقه که دارای کارت محیط زیست هستند امکان صید به طور منظم و مرتب برایشان وجود ندارد و این در حالیست که آنانی که کارت شیلات دارند حتی صیادان سایر شهرها همچون شادگان و حتی عراقی ها به طور راحت و بدون کمترین برخورد وارد خورهای چوئبده و گوبان می شوند و اقدام به ماهی گیری می کنند.



موسوی افزود: صیاد چوئبده ای به دلیل نداشتن کارت محیط زیست از صید ماهی این برکت خدادادی که حق آنان نیز هست به طور عمده بی بهره می مانند و این در حالیست که صیادان سایر شهرها و حتی عراقی ها حق بومیان منطقه را نیز با خود می برند از این رو خواستار توجه و رسیدگی جدی مسئولان شیلات به این موضوع هستیم.



وی نبود درمانگاه شبانه روزی در جهت رفع مشکلات درمانی شهروندان چوئبده را از دیگر موارد قابل اشاره عنوان کرد و ادامه داد: تاکنون نتوانسته ایم چهار پزشک را برای راه اندازی درمانگاه شبانه روزی در منطقه جذب کنیم که در این زمینه با مشکل جدی مواجهیم.



رئیس شورای اسلامی شهر چوئبده با اشاره به تردد روزانه و چندین باره مردم چوئبده به آبادان و بالعکس تصریح کرد: متاسفانه یک پایانه بین شهری آبادان و چوئبده که مناسب و در خور شان مردم باشد، وجود ندارد، الزام احداث پایانه در خارج از شهر آنهم برای مردمی که روزانه بیش از چهار مرتبه به آبادان رفت و آمد می کنند امری دشوار و دور از واقع است.



موسوی یادآور شد: شهرداری چوئبده قطعه زمینی را در شهر برای این امر پیش بینی و اختصاص داده است اما متاسفانه پلیس راهور و حمل و نقل استان در این زمینه مشکل تراشی کرده و نمی خواهند کار کنند.



وی گفت: وضعیت کنونی در خور شان مردم آبادان و چوئبده نیست آنها باید ساعتها در کنار خیابان به انتظار ماشین بایستند.



رئیس شورای اسلامی شهر چوئبده در پایان خواستار برپایی جلسات مستمر شورا، ارائه افکار اقتصادی و درآمدزایی برای شهر در جهت رفع مشکلات و تخصصی تر شدن جلسات به ویژه در بخش فرهنگی و عمرانی شد.