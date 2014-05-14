يارانه اجاره بهاي مسكن تصويب نشده است/ طرح مسكن اجتماعی در مرحله بررسی

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت راه و شهرسازي اعلام كرد: جزئيات برنامه مسكن اجتماعي از جمله پرداخت ماهانه 650 هزار تومان به عنوان بن اجاره به سرپرستان خانوارهاي دهك يك و دو هنوز نهايي نشده است و در صورت نهايي شدن هر طرح و برنامه اي از طريق مركز اطلاع رساني و روابط عمومي اين وزارتخانه به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد.
در حال حاضر طرح جامع مسكن و به ويژه مسكن اجتماعي در كميته هاي كارشناسي بررسي ميشود و هنوز اين طرحها نهايي نشده است و پيش نويسهايي كه در اين زمينه به مراكز واجد شرايط براي اعلام نظر و بررسي ارسال شده است جنبه اجرايي و مصوب شده ندارد.
به اطلاع عموم مردم ميرساند مطالب بيان شده توسط افراد با سمتهاي مختلف هنوز جنبه اجرايي و مصوب پيدا نكرده است و تاكيد ميشود در صورت تصويب و نهايي شدن هر طرحي در زمينه مسكن از طريق مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت راه وشهرسازي به اطلاع عموم خواهد رسيد.
پيش از اين اعلام شده بود كه «دولت در نظر دارد در مسكن اجتماعي 60 درصد اجارهبها را به صورت يارانه (بن اجاره) پرداخت كند. اين پرداخت از طريق سپردهگذاري هزار و500 ميليارد تومان در بانكها با نرخ 23 درصدي است تا به اين ترتيب سالانه 340 ميليارد تومان سود عايد دولت شود.»
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