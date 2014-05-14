لزوم ایجادسامانه پایش و رصد برای مقابله با تهدیدات/ استانهای هسته ای به پدافند غیرعامل توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش شورای پدافند غیر عامل استان فارس افزود: زمانیکه سامانه پایش، رصد و تشخیص قوی داشته باشیم به راحتی می توانیم در مقابل تهدیدات ایستادگی کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تهدیدات سایبری وارد زندگی بشر شده، یادآور شد: 10 سال قبل همه فکر می کردند که تهدیدات سایبری در زندگی بشر جایی ندارد اما امروز به جایی رسیدیم که فضای مجازی وارد زندگی بشر شده بنا بر این تهدیدات سایبری نیز دارای جایگاه شده است.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور تصریح کرد: فضای امروز تغییر کرده و تهدیدات سایبری در فضای IT نیست، بلکه مباحث مختلفی فضای مجازی را تهدید می کند.

لزوم توجه استانهای هسته به پدافند غیرعامل

جلالی تاکید کرد: داشتن دانش هسته ای بسیار خوب و لازم است اما باید مراقبت بیشتری انجام شود.

وی افزود: استانهای هسته ای کشور باید بیش از دیگران به پدافند غیر عامل توجه داشته باشند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور درادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تهدیدات زیستی یکی دیگر از چالش های امروز دنیا است، گفت: زیرساخت های تولید محصولات کشاورزی از جمله مباحثی است که با چالش رو به رو است و این مورد به عنوان ترور خاموش معرفی می شود که اگر اتفاق بیفتد به زمانی بین سه تا پنج سال برای احیا نیازمند است.

وی ادامه داد: پدافند غیرعامل یک موضوع سهل و ممتنع است که باید به بخش های مختلف آن توجه شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور یادآور شد: تهدیدات طبیعی بطنی و اندک هستند و ممکن است که تلاش ها و فعالیت ما بتواند تأثیری اندک بر آن داشته باشد اما آنچه که مهم است داشتن آمادگی لازم در این راستا است.

جلالی افزود: تهدیدات بلا نیست بلکه آماده نبودن ما در مقابل تهدیدات باعث بروز مشکلات می شود.

وی یادآور شد: زلزله ای نظیر بم به دلیل آماده نبودن ما، تبدیل به بلا شد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل ادامه داد: 42 تهدید طبیعی در جهان وجود دارد که بخش زیادی از آنها در ایران موجود است به غیر از بلایایی که مربوط به زندگی در کنار دریا باشد.

جلالی با اشاره به اینکه تهدیدات غیر طبیعی را می تواند به دو بخش جداگانه تفکیک کرد، گفت: غیر طبیعی بودن تهدیدات به نوع فناوری و تکنولوزی بستگی دارد که عمده آن نیز انسان محور است.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور افزود: این انتفاقات غیر طبیعی بر اساس فناوی و تکنولوژی تغییر می کند که بر پایه تهدیدات نظامی، انسانی، فناوری بر پایه سایبری است.