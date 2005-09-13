مقابل العين هجومي بازي مي كنيم// روحيه تيمي بالايي داريم

محسن بياتي نيا با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: ما تمرينات خوبي را پشت سرگذاشتيم و از وضعيت تيمي بسيار خوبي برخورداريم و براي كسب يك نتيجه خوب مقابل العين تمام تلاشمان را بكار خواهيم گرفت.

بياتي نيا در مورد تيم العين گفت: كاملا روي تيم العين شناخت داريم و فيلم دوبازي آخر اين تيم در ليگ امارات را ديديم و مربيان نكات لازم را گوشزد كردند و اميدوارم با تدابيري كه كادر فني براي اين بازي درنظردارند بتوانيم درهمين مسابقه رفت امتياز لازم براي صعود از اين مرحله را بدست آوريم.

مهاجم تيم فوتبال پاس با تاكيد براينكه اين تيم با شيوه اي هجومي مقابل العين به ميدان خواهد رفت، تصريح كرد: رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا درمرحله بسيارحساسي قرارگرفته وتيمهايي مي توانند به صعود به جمع مرحله نيمه نهايي اميدوار باشند كه با جسارت و هجومي بازي كنند و روي همين اصل در برابر العين تنها بفكر ارائه يك بازي هجومي خواهيم بود.

وي با بيان اينكه با پيروزي هفته گذشته مقابل استقلال در مسابقات ليگ برتر بازيكنان پاس ازروحيه بالايي براي ديدار با العين برخوردارند، اظهارداشت: تيم ما در آستانه اين ديدار بسيار باانگيزه و پرروحيه است و اين اميدواري در تك تك بازيكنان ما وجود دارد كه مي توانيم با انجام يك بازي خوب وفوتبالي هجومي درهمين بازي رفت نتيجه لازم را مقابل العين بدست آوريم.