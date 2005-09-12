حساسيت رييس جمهور موجب تاخير در انتخاب رييس سازمان تربيت بدني شده است

يوناتن بت كليا نايب رييس كميته ورزش مجلس شوراي اسلامي درگفت و گو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود : ورزش ما درآينده نزديك رويدادهاي مهمي چون جام جهاني و بازيهاي آسيايي قطر را درپيش دارد و بايد با انتخاب هرچه سريعتر رييس سازمان امورات ورزش شتاب بيشتري به خود بگيرد.

من اميدوارم پس از بازگشت دكتر احمدي نژاد از نيويورك وضعيت سازمان تربيت بدني هرچه سريعتر مشخص شود تا ركود بوجود آمده دراين حوزه هرچه سريعتر خاتمه يابد.

وي خاطرنشان كرد :‌ افرادي كه نام آنها در اين زمينه مطرح شده افراد دلسوزي هستند اما اعتقاد ما اينست كه بايد حتما در حوزه ورزش تخصص داشته و به صرف مديربودن وارد اين عرصه نشوند.