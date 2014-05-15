جشن مددکار در ساری برگزار شد/ لازمه مددکاری عشق به همنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، سعد آرام مدیرکل بهزیستی مازندران شامگاه چهارشنبه در این همایش، با اشاره به این که مددکاری یک علم ،دانش و مهارت است افزود :یکی از ارکان فعالیتهای بهزیستی مددکاری است.

آرام با بیان این که مددجو مشکلاتش را از طریق مددکار حل می کند گفت : از این طریق یک تحول مادی و معنوی در زندگی مددجو بوجود می آید.

مدیر کل بهزیستی استان تصریح کرد : مددکاری در ارتباط با انسان و مشکلات افراد بوده و شغل بسیار ظریفی که لازمه اش عشق به انسان و همنوع است.

وی افزود : یاری رساندن به همنوعان و نیازمندان بدون چشم داشت از کارهای مددکاران است و مددکار زمانی موفق است که خدماتش از روی عشق باشد.

وی به ارزشهای کار مددکاری اشاره کرد و گفت: یک مددکار در بین مددجوها با مساوات برخورد می کند و صندوق اسرار مددجو است که با واقع بینی حقیقت مسائل ومشکلات مددجو را پیدا می کند.

حجت االسلام رحمانی عضو دفتر مقام معظم رهبری ضمن گرامیداشت تقارن روز با مددکار با زاد روز حضرت علی (ع ) و تبریک روز مددکار به مددکاران گفت: در دوران دفاع مقدس بهزیستی و مددکاران این سازمان در آتش و خون با فداکاری و مخلصانه در صحنه حضور داشتند و بسیاری از آنها اکنون در قرب الهی هستند.

حجت الاسلام رحمانی با اشاره به اینکه بهزیستی کانون رافت و رحمت است گفت : مددکاری به خاطرلحظاتی که با آلام و دردهای انسان سر و کار دارد یک عبادت است .

وی گفت : مجموعه بهزیستی و معاونتها که برای ماموریتهای مشخص شده فعالیت می کنند از گسترده ترین خدماتی است انسان برای جامعه انجام می دهد.