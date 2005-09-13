هفته اول مسابقات ليگ وزنه برداري باشگاههاي كشور به پايان رسيد

به گزارش خبرگزاري" مهر" هفته اول ليگ وزنه برداري روز گذشته با برگزاري 3 رقابت درسه شهرتهران، ملاير و شيرازآغاز شد. در نتايج انفرادي درتهران تيم سايپا 6 بر 2 تيم نفت مسجد سليمان را شكست داد. درملاير تيم پيام ارتباطات 7 بر1 موفق به شكست تيم ملي حفاري ايران شد. درشيرازتيم نفت اهوازبا پيروزي 8 برصفربا تيم تربيت بدني فارس به كار خود پايان داد.

همچنين 7 نفرازوزنه برداران حاضردراردوي تيم ملي به صورت آزاد و به منظور ركوردگيري درمسابقات تهران حضورپيداكردند.

گفتني است طي درخواست فدراسيون وزنه برداري ستاد مبارزه با دوپينگ با حضور در محل مسابقات از 12 نفر از وزنه برداران كشورمان نمونه گيري دوپينگ به عمل آورد.