  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۴۱

هفته اول مسابقات ليگ وزنه برداري باشگاههاي كشور به پايان رسيد

اولين هفته از نهمين دوره مسابقات ليگ وزنه برداري باشگاههاي كشور جام شهدا با پيروزي تيمهاي پيام ارتباطات، نفت اهواز و سايپا به پايان رسيد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" هفته اول ليگ وزنه برداري روز گذشته با برگزاري 3 رقابت درسه شهرتهران، ملاير و شيرازآغاز شد. در نتايج انفرادي درتهران تيم سايپا 6 بر 2 تيم نفت مسجد سليمان را شكست داد. درملاير تيم پيام ارتباطات 7 بر1 موفق به شكست تيم ملي حفاري ايران شد. درشيرازتيم نفت اهوازبا پيروزي 8 برصفربا تيم تربيت بدني فارس به كار خود پايان داد.
همچنين 7 نفرازوزنه برداران حاضردراردوي تيم ملي به صورت آزاد و به منظور ركوردگيري درمسابقات تهران حضورپيداكردند.
گفتني است طي درخواست فدراسيون وزنه برداري ستاد مبارزه با دوپينگ با حضور در محل مسابقات از 12 نفر از وزنه برداران كشورمان نمونه گيري دوپينگ به عمل آورد.

کد مطلب 229181

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها