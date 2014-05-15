بی توجهی به تولید ریشه تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار با شرکت‌ کنندگان بیست و سومین اجلاس سراسری خانه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور با بیان این مطلب اظهار داشت: در هیچ کشور موفقی دولت متصدی اقتصاد و تولیدکننده و صنعتگر نیست، بلکه دولت‌ها امور حاکمیتی و سیاست‌های حمایتی از تولید را اداره می‌کنند.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی استان هیچ ماموریتی جز فراهم کردن زمینه حمایت از تولید و تقویت اقتصاد ندارند و بنده نیز به عنوان استاندار در نخستین روزهای مسوولیت اعلام کردم که به بخش خصوصی چک سفید می‌دهم.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که از همه ظرفیت‌ها و اختیارات خود برای حمایت از خانه صنعت و معدن استفاده خواهیم کرد، افزود: تبریز با همه ظرفیت‌های ممتاز خود منتظر تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است و این اطمینان را می‌دهیم که استان آذربایجان شرقی با همه امکانات خود پشتیبان صنعت و تولید خواهد بود.

جبارزاده با اشاره به سابقه درخشان تبریز در عرصه صنعت و تولید، خاطرنشان کرد: خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی اولین خانه صنعت و معدن در کشور است و امیدوارم استان‌های دیگر مکمل حرکتی باشند که از تبریز شروع شده تا بتوانیم به اهداف عالیه کشور که همان خدمت به مردم است دست یابیم.

وی با بیان این که نرخ بیکاری استان در حال حاضر بالاتر از نرخ میانگین کشوری است در حالی که در سال‌های گذشته هرگز این موضوع سابقه نداشته، افزود: برای این که بتوانیم در چهار سال آینده نرخ بیکاری استان را به وضعیت سابق برگردانیم سالانه باید بیش از 40 هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم و این کار بزرگ جز با همت اهالی صنعت و تولید امکان‌پذیر نیست.

جبارزاده با اشاره به نقش تولید در حل مشکلات جامعه و بیان اهمیت جایگاه صنعت و تولید در کشور، خاطرنشان کرد: خانه‌های صنعت و معدن هر کدام یک لشکر در مقابل مشکلات کشور هستند و بدون کمک آنها امکان مقابله با مشکلات وجود ندارد.

وی اظهار داشت: به عنوان نماینده دولت این اطمینان را می‌دهم که دولت تدبیر و امید بر خلاف گذشته گوش شنوا دارد و از کمک‌ها و مشاوره فکری اهالی صنعت و تولید استقبال می‌کند.

