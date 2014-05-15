برچيده شدن دكه داران تفرجگاه گنجنامه از سوم خرداد/ تصميم گيري براي گنجنامه بدون حضور ميراث فرهنگي

به گزارش خبرنگار مهر، مدت‌هاست ساماندهی تفرجگاه مهم وتاریخی شهر همدان گنجنامه یکی از اولویت‌های مجموعه شهری است.

وجود دست فروشان و دکه‌های نامناسب عرضه غذا در این منطقه چهره نازیبایی به آن داده و لزوم ساماندهی هر چه سریع‌تر این مجموعه بی نظیر گردشگری در همدان را قبل از ورود گردشگران می‌رساند تا جایی که صبح پنجشنبه اعضا شورای شهر همدان و تعدادی از دستگاه‌های خدمات رسان شهری به بازدید از این مجموعه و بررسی مشکلات آن پرداختند.

گنجنامه محور گردشگری شهر همدان است

رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر همدان در این بازدید با اشاره به اینکه گنجنامه محور گردشگری شهر همدان است، عنوان کرد: به دنبال برنامه ریزی برای پذیرایی از میهمانان داخلی و خارجی که در خرداد ماه وارد استان می‌شوند هستیم.

کامران گردان ادامه داد: دکه‌های ساخته شده در این مجموعه به غرفه داران باسابقه داده خواهد شد و خرده فروشان مواد غذایی نیز در این تفرجگاه مردم همدان ساماندهی خواهند شد.

وی با اشاره به لزوم حصار کشی ورودی به محل آبشار و کتیبه‌های گنجنامه برای کنترل افراد مزاحم در این مجموعه ، بیان داشت: نیروی انتظامی نیز در این امر آماده همکاری است.

رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر همدان با اشاره به لزوم تعریف حریم برای تله کابین گنجنامه ، اذعان داشت: فعالیت‌های فرهنگی باید در این منطقه گسترش یابد .

گردان با تاکید بر لزوم شناسنامه دار شدن دست فروشان در این تفرجگاه ، اظهار داشت: وجود این افراد منظره خوبی به این منطقه گردشگری نمی‌دهد.

اما عدم برق رسانی به واحدهای ساخته شده عرضه غذا در این محوطه علی رغم گذشت یکسال از پایان ساخت آن‌ها مشکلاتی را برای ساماندهی ایجاد کرده بود که مدیر عامل شرکت برق همدان در این دیدار از رفع مشکل سخن راند.

حاجي رضا تیموری با اشاره به حریم قرار گرفتن یکی از واحدها، گفت: مساعدت لازم برای برق دار شدن واحدها انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند برای دریافت انشعاب به این نهاد مراجعه کنند.

27 میلیارد تومان برای ساخت فرهنگسرا هزینه خواهد شد

یکی دیگر از اعضا شورای شهر همدان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه 32 میلیارد تومان بودجه فرهنگی شهرداری همدان در سال جاری است ، اذعان داشت: از این میزان 27 میلیارد تومان برای ساخت فرهنگ سرا هزینه خواهد شد.

غلامرضا خجسته با اشاره به اتمام تالار قرآن و ساخت گرم خانه برای آقایان وبانوان در سالجاری ، اظهار داشت: بزرگ‌ترین فرهنگ سرای بانوان در مجاورت پارک بانوان همدان ساخته می‌شود.

تفرجگاه گنجنامه از بی سر و سامانی خارج شود

رئیس شورای شهر همدان نيز خواستار خارج شدن منطقه گردشگری گنجنامه از بی سر و سامانی شد.

رضا میرزایی نيز در اين نشست با اشاره به اینکه باید در ظرف یک ماه آینده وقبل از ورود مسافران تابستانی تدبیری برای وضع موجود این منطقه تفرجگاهی همدان انجام شود، عنوان کرد: برای حل مشکل پیک ترافیکی نیز در این منطقه باید تصمیمی مناسب گرفته شود.

وی ادامه داد: باتوجه به حضور گردشگران داخلی و خارجی برای تأمین امنیت آنان و همچنین حضور راهنمایان گردشگری تدبیر لازم انجام شود.

رئیس شورای شهر همدان با تاکید بر لزوم خارج شدن منطقه گنجنامه از بی سر وسامانی از تشکیل کمیسیون برای حل معضل دست فروشان در شورای شهر خبر داد.

یکی دیگر از اعضا شورا شهر همدان نیز در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری این منطقه همدان، گفت: همه اعضا شورای شهر به دنبال یاری رساندن دهکده گنجنامه برای توسعه گردشگری دراستان هستند.

رضا رضایی بیان داشت: توسعه استان به گردشگری وابسته است.

معاون فرهنگی واجتماعی شهرداری همدان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه براساس قانون سازمان میراث فرهنگی وگردشگری متولی حفاظت از محوطه تاریخی گنجنامه است، بیان داشت: برای ساماندهی و نرده کشی در این منطقه با این نهاد نیز باید هماهنگی‌های لازم انجام شود.

علی رغم در اولویت بودن گردشگری در عمل اتفاقی خاصی در همدان روی نداده است

رئیس هیات مدیره دهکده تفریحی، توریستی و ورزشی گنجنامه همدان نيز گفت: علی رغم در اولویت بودن گردشگری در عمل اتفاقی خاصی در همدان روی نداده است.

سعید ترابیان با اشاره به اینکه همه مسئولان در گفته‌های خود گردشگری را اولویت توسعه استان عنوان می‌کنند اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است، عنوان کرد: در روزهای پایانی هفته در تابستان‌ها شاهد حضور 27 هزار نفر در روز در منطقه گنجنامه هستیم، چنین ظرفیتی را حتی غار علیصدر نیز ندارد، اما بهره برادری لازم از این موضوع نمی‌شود.

وی ادامه داد: مشکل پارکینگ و پیک ترافیکی این مسیر که به علت شکل هندسی نادرست میدان است می‌تواند در مواقع بحرانی خطر آفرین باشد.

رئیس هیات مدیره دهکده تفریحی، توریستی و ورزشی گنجنامه همدان با اشاره به اینکه سه سال پیش نیز به همت فرماندر سابق همدان طرح ساماندهی تفرجگاه گنجنامه ریخته شد اما به علت نبود زیر ساخت‌ها به نتیجه لازم نرسید، اذعان داشت: باید در حد جايگاه مردم همدان کاری مناسب انجام داد.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان نیز در این دیدار با اشاره به ساماندهی دکه‌های عرضه غذا در محوطه گنجنامه از سال گذشته و ساخته شدن واحدهای مناسب عرضه، عنوان کرد: علی رغم این کار به علت در حریم قرار گرفتن این واحدها برای برق دار کردن آن‌ها با مشکل مواجه شده‌ایم.

غلامرضا محتجب ادامه داد: یک هزار متر کابل برای این کار خریداری شده وهمه چیز آماده اجرا برق رسانی است.

وی با اشاره به اینکه دهکده گنج نامه مخالف عبور تاسیسات برق از معبر بالای مجموعه واحدهای عرضه غذا است، اذعان داشت: این امر ادامه کار را متوقف کرده است و مجموعاً شش نفر از صاحبان دکه‌ها که در ایمن منطقه سابقه دار بوده‌اند شناسایی شده‌اند که آنان نیز با علاقه فراوان آماده تخلیه دکه‌ها وحضور در این واحدها هستند.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان عنوان کرد: رنگ آمیزی نرده‌ها و لکه گیری محور منتهی به منطقه گنجنامه نیز آغاز شده است.

غلامرضا محتجب با تاکید براینکه جمع آوری خرده فروشان در این منطقه برای شهرداری میسر است، اما وجود آنان باعث رونق بازار گردشگری می‌شود، اظهار داشت: واحدهای ساخته شده توسط شهرداری ساماندهی می‌شوند و تله کابین گنجنامه نیز واحدهایی که خود ساخته است را در اختیار متقاضیان قراتر خواهد داد.

در پایان این نشست مقرر شد در ظرف دو هفته آینده مشکل برق واحدهای عرضه غذا در مجموعه نوساز رفع شده و سوم خردادماه همه واحدها در محل جدید مستقر شده باشند.

اما نکته جالب توجه در این دیدار این است که براساس اعلام شورای شهر سازمان میراث فرهنگی وگردشگری همدان که متولی حفاظت از این مجموعه تاریخی است،برای ساماندهی به این جلسه دعوت نشده بود که این امر در ادامه مشکلاتی را برای محصور کردن و نرده کشی مجموعه گنج نامه بدون اطلاع این نهاد ایجاد خواهد کرد.

در بازدید اعضا شورا شهر تعدادی از اعضا نسبت به فروش برخی بازی‌های غیر مجاز و ارائه قلیان به شهروندان همدانی و عدم رعایت حریم اختصاص داده شده به دهکده گنجنامه اعتراض داشتند ،از سوی شهرداری نیز که متوجه حضور مسئولان شده بود در زیر باران بهاری در حال ترمیم جوی‌های سیمانی محوطه بود.