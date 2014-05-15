72درصد هدفگذاری صادرات در زنجان تحقق یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی معصومی ظهر پنجشنبه در جلسه کار گروه توسعه صادرات استان،افزود:دراستان باید موانع بر سرراه توسعه صادرات در استان شناسایی شود وبراساس آنها برنامه ریزی لازم تدوین شود.

وی، با بیان اینکه بیش از 70 درصد سرب و روی کشور در استان زنجان تولید می شود اظهار داشت: استان زنجان سهم بسزایی در صادرات سر ب و روی دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان، گفت: برای توسعه صادرات غیرنفتی اعزام و پذیرش هیئت‎های تجاری اهمیت ویژه‎ای دارد که باید به آن توجه شود که در این میان با تشکیل اتحادیه صادرکنندگان استان صادرات غیرنفتی توسعه پیدا خواهد کرد.

معصومی، هدفگذاری سال جاری برای صادرات استان را 472 میلیون دلار یاد کرد.



وی ، تاکید کرد: 55 درصد از صادرات استان زنجان شامل مواد و محصولات معدنی است.

در ادامه این جلسه ،رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان، قوانین امور مالیاتی را از مهمترین موانع پیش روی صادر کنندگان استان یاد کرد وافزود: تا کنون تکلیف هیچ یک از صادر کنندگان استان با امور مالیاتی مشخص نشده است.



غلامحسین جمیلی، به معاف بودن صادرکنندگان از پرداخت مالیات در کشور اشاره کرد.



وی گفت: صادرکنندگان استان از هر جایی که محصولات خود را صادر کنند مالیات پرداخت می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان ، با اشاره به اینکه آمار واقعی از صادرات نداریم گفت: متاسفانه در مواقعی درارائه آمار تناقض وجود دارد.

جمیلی تصریح کرد: متاسفانه در استان تاکنون نمایشگاه بین المللی برگزار نشده بنابراین نمایشگاه بین المللی در استان باید برگزار شود.