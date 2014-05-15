مریوان برای پنجمین سال متمادی رتبه نخست کشوری در پرداخت زکات را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مصطفی شیرزادی ظهر پنج شنبه در همایش آموزشی توجیهی مبلغین و تجلیل از موثرین زکات استان كردستان كه با حضور سرپرست كميته امداد كشور برگزار شد، اظهار داشت: خداوند متعال در قرآن کریم بر ادای زکات تاکید زیادی دارد و این امر از سوی عالمان دینی نیز به عنوان یکی از مهم‌ ترین ارکان اسلام نام برده می ‌شود.

وی افزود: دادن زکات مال را پاک می کند و موجب خرسندی و لطف خداوند متعال بر بنده می شود.

رئیس شورای زکات مریوان بیان کرد: طبق گفته قرآن کریم اگر کسی به عمد از دادن زکات خودداری کند از دین مبرا شده و کافر می‌ شود.

ماموستا شیرزادی یادآور شد: فلسفه زکات برای ایجاد تعامل بیشتر بین مسلمانان برای رفع معضلات درون جامعه است و این امر نیز اگر درست ساماندهی شود می‌ تواند آینده‌ ای روشن را برای جامعه بسازد.

وی ادامه داد: به یاری خداوند متعال در سال‌ های 90 و 91 هر ساله 600 میلیون تومان مصوب و معادل‌ سازی شده اما تنها 10 درصد آن محقق شده است.

امام جمعه مریوان گفت: توجه ویژه مسئولان دولتی در پرداخت وجه معادل ‌سازی با هدف تشویق مردم در پرداخت وجوهات زکات ضروری است.

ماموستا شیرزادی اظهار داشت: توجه مسئولان می تواند بستری برای افزایش آمار جمع ‌آوری وجوهات زکات باشد.

وی افزود: در سال گذشته 10 واحد مسکن از طریق خیرین احداث شده است و امسال هم با توجه به اهدای هفت هزار و 800 متر زمين توسط خیرین انتظار تامین اعتبار برای ساخت مسکن محرومین داریم.

رئیس شورای زکات مریوان بیان کرد: در حال حاضر دو هزار و 500 دختر در شرایط ازدواج در مریوان زندگی می ‌کنند که تامین اعتبار جهیزیه آن‌ ها ضروری است و زکات جمع آوری شده باید در راستا یحمایت ا نیامندان هزینه شود.

ماموستا شیرزادی یادآور شد: در سال گذشته از محل وجوهات زکات 140 مورد جهیزیه تهیه شده و اکنون نیز در حال حاضر 350 دختر مزدوج در نوبت تامین جهیزیه هستند.

وی در پايان سخنان خود در اين مراسم اظهار داشت: 110 دانشجو و دانش‌ آموز زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی قرار دارند که می‌ توان از محل وجوهات پرداختی زکات نسبت به تامین مخارج تحصیلی این افراد اقدام کرد.