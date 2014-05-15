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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۰۶

ماموستا شيرزادي:

مریوان برای پنجمین سال متمادی رتبه نخست کشوری در پرداخت زکات را کسب کرد

مریوان برای پنجمین سال متمادی رتبه نخست کشوری در پرداخت زکات را کسب کرد

سنندج – خبرگزاری مهر: رئیس شورای زکات مریوان گفت: به یاری خداوند متعال شهرستان مریوان برای پنجمین سال متمادی رتبه نخست کشوری در پرداخت زکات را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مصطفی شیرزادی ظهر پنج شنبه در همایش آموزشی توجیهی مبلغین و تجلیل از موثرین زکات استان كردستان كه با حضور سرپرست كميته امداد كشور برگزار شد، اظهار داشت: خداوند متعال در قرآن کریم بر ادای زکات تاکید زیادی دارد و این امر از سوی عالمان دینی نیز به عنوان یکی از مهم‌ ترین ارکان اسلام نام برده می ‌شود.

وی افزود: دادن زکات مال را پاک می کند و موجب خرسندی و لطف خداوند متعال بر بنده می شود.

رئیس شورای زکات مریوان بیان کرد: طبق گفته قرآن کریم اگر کسی به عمد از دادن زکات خودداری کند از دین مبرا شده و کافر می‌ شود.

ماموستا شیرزادی یادآور شد: فلسفه زکات برای ایجاد تعامل بیشتر بین مسلمانان برای رفع معضلات درون جامعه است و این امر نیز اگر درست ساماندهی شود می‌ تواند آینده‌ ای روشن را برای جامعه بسازد.

وی ادامه داد: به یاری خداوند متعال در سال‌ های 90 و 91 هر ساله 600 میلیون تومان مصوب و معادل‌ سازی شده اما تنها 10 درصد آن محقق شده است.

امام جمعه مریوان گفت: توجه ویژه مسئولان دولتی در پرداخت وجه معادل ‌سازی با هدف تشویق مردم در پرداخت وجوهات زکات ضروری است.

ماموستا شیرزادی اظهار داشت: توجه مسئولان می تواند بستری برای افزایش آمار جمع ‌آوری وجوهات زکات باشد.

وی افزود: در سال گذشته 10 واحد مسکن از طریق خیرین احداث شده است و امسال هم با توجه به اهدای هفت هزار و 800 متر زمين توسط خیرین انتظار تامین اعتبار برای ساخت مسکن محرومین داریم.

رئیس شورای زکات مریوان بیان کرد: در حال حاضر دو هزار و 500 دختر در شرایط ازدواج در مریوان زندگی می ‌کنند که تامین اعتبار جهیزیه آن‌ ها ضروری است و زکات جمع آوری شده باید در راستا یحمایت ا نیامندان هزینه شود.

ماموستا شیرزادی یادآور شد: در سال گذشته از محل وجوهات زکات 140 مورد جهیزیه تهیه شده و اکنون نیز در حال حاضر 350 دختر مزدوج در نوبت تامین جهیزیه هستند.

وی در پايان سخنان خود در اين مراسم اظهار داشت: 110 دانشجو و دانش‌ آموز زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی قرار دارند که می‌ توان از محل وجوهات پرداختی زکات نسبت به تامین مخارج تحصیلی این افراد اقدام کرد.

کد مطلب 2291928

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