ماهان تندیس قم مسافر تبریز شد/ جدال با شهرداری در تلاش برای صعود به فینال

به گزارش خبرنگار مهر، بازی های مرحله نیمه نهایی نخستین دوره مسابقات جام حذفی فوتسال باشگاه های کشور عصر روز جمعه بیست و ششم اردیبهشت ماه آغاز می شود و طی آن در تبریز و تهران دو دیدار حساس بین مدعیان صعود به فینال برگزار می شود.

بر این اساس بازي ماهان تنديس قم و شهرداري تبريز و همچنین دیدار میثاق تهران و تاسیسات دریایی تهران در مرحله نيمه نهايي جام حذفي فوتسال باشگاه هاي کشور روزهای بیست و ششم اردیبهشت ماه و اول خرداد ماه به صورت رفت و برگشت برگزار شود.

این در حالی است که برای تعیین زمان و نحوه برگزاری این دیدارها، نمايندگان تيم‌هاي صعود کننده به مرحله نيمه نهايي جام حذفي فوتسال در کميته‌ فوتسال گرد هم آمدند تا تکليف بازي‌هاي اين مرحله و همچنين ديدار فينال را مشخص کنند.

پيش از اين قرار بود بازي‌هاي مرحله نيمه نهايي به صورت تک ديدار در سالن ورزشی شهرداري منطقه 11 برگزار شود، اما تيم‌ها به استاندارد نبودن اين سالن اعتراض کردند و بر همين اساس در جلسه بیست و هفتم اسفند سال گذشته قرار شد بازي‌هاي مرحله نيمه‌نهايي به صورت رفت و برگشت برگزار شود و ديدار فينال نيز در تالار هندبال تهران انجام خواهد شد.

نگاهی به نحوه صعود تیم فوتسال شهرداری تبریز به این مرحله نشان می دهد که تیم شهرداری تبریز برای ‏رسیدن به این مرحله در دور اول تیم فردوس مشهد را سه بر یک مغلوب کرد و سپس این تیم در مرحله ‏بعدی باید به مصاف تیم دبیری تبریز می‌رفت که دبیری به دلیل قرار داشتن در کورس قهرمانی لیگ برتر ‏از این رقابت‌ها انصراف داد.‏

تیم فوتسال شهرداری تبریز در مرحله یک ‏چهارم نهایی در مشهد به مصاف تیم فرش آرای این شهر رفت در حالی که بازی در وقت‌های قانونی با ‏تساوی یک بر یک خاتمه یافت به وقت اضافه کشید و در وقت های اضافی بود که تکلیف این دیدار مشخص شد.

بدین ترتیب در وقت‌های اضافی شاگردان اسماعیل تقی‌پور با زدن 2 گل برابر تیم فرش‌آرای مشهد ‏به برتری دست یافته و به جمع چهار تیم نهایی این رقابت‌ها صعود کردند و حالا حریف تیم فوتسال ‏ماهان تندیس قم در مرحله نیمه نهایی جام حذفی هستند.‏

تیم فوتسال ماهان تندیس قم نیز برای رسیدن به این مرحله ابتدا تیم فوتسال ‏پرسپولیس بهزیستی تهران را از پیش رو برداشت و سپس 2 نماینده فوتسال کرمانشاه یعنی نظام مهندسی و ‏شاهین این شهر را مغلوب کرد و بدین ترتیب به نیمه نهایی رسید.‏

برنامه نيمه نهايي جام حذفي:

دور رفت ۲۶ ارديبهشت ۹۳، ساعت 18

شهرداري تبريز – ماهان تنديس قم ، ورزشگاه علوم پزشکي تبريز

ميثاق تهران – تاسيسات دريايي تهران ، ورزشگاه شهرداري منطقه يازده تهران

دور برگشت يک خرداد ۱۳۹۳، ساعت 18

ماهان تنديس قم – شهرداري ساوه، ورزشگاه شهيد حيدريان قم

تاسيسات دريايي تهران – ميثاق تهران ، ورزشگاه دستگردي تهران