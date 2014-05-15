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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۰۱

علیدادی:

درآمد پنج هزار میلیارد تومانی گمرکات استان هرمزگان/امکانات با میزان فعالیت ها متناسب نیست

درآمد پنج هزار میلیارد تومانی گمرکات استان هرمزگان/امکانات با میزان فعالیت ها متناسب نیست

بندرعباس - خبرگزاری مهر: ناظر گمرکات استان هرمزگان گفت: سال گذشته گمرکات استان هرمزگان پنج هزار میلیارد تومان درآمد داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیدادی ظهر پنجشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل گمرک شهید باهنر بندرعباس عنوان کرد: سال گذشته گمرکات استان هرمزگان پنج هزار میلیارد تومان درآمد داشتند که رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص دادیم.

وی ادامه داد: میزان صادرات از گمرکات هرمزگان هفت میلیارد دلار و میزان واردات نیز 14 میلیارد دلار بوده که از این نظر نیز در کشور اول بوده ایم.

ناظر گمرکات استان هرمزگان افزود: با وجود اینکه امکانات گمرکات هرمزگان با میزان فعالیت های آن متناسب نیست اما بیش از 50 درصد تجارت کشور در هرمزگان انجام می شود.

علیدادی در ادامه بر لزوم سلامت کاری، روان سازی امور و به کارگیری تکنولوژی و استفاده از سامانه های هوشمند در گمرکات تاکید کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما می دانیم که حقوق و دستمزد کارکنان گمرک کم است و در راستای افزایش آن تلاش کرده ایم که به زودی افزایش 35 درصدی حقوق کارکنان گمرک اجرایی می شود.

کد مطلب 2291953

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    نظرات

    • ناشناس ۰۶:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۳
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      واقعا کارمندان گمرک به سختی زندگی میکنن من خودم کارمند گمرکم با 12سال سابقه 1100هزارحقوق میگیرم.

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