مانور تخلیه اضطراری، نجات جاده و نجات از ارتفاع در گرمسار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شریفی صبح پنج شنبه در حاشیه برگزاری مانور امداد و نجات در محل دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار اظهار داشت: مانور بزرگ تخلیه اضطراری امن با حضور تیم های تخصصی امداد و نجات درآوار، اسکان اضطراری، امدادجاده و نجات در کوهستان و فضاهای معلق برگزار شد.

وی گفت: در این مانور که توسط کانون دانشجویی هلال احمر انجام شد با آموزش های ارائه شده در ابتدا ساختمان آموزشی دانشکده علوم انسانی تخلیه اضطراری امن شده و پس از آن مصدومان فرضی توسط تیم آوار و امداد به مرکز درمانی اعزام شدند.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار اضافه کرد: در مرحله بعد تیم اسکان اضطراری خواهران امدادگر چند دستگاه چادر جهت اسکان و درمان برپا و بعد از آن باحضور مسئولان، مانور امداد جاده، اطفاء حریق خودرو، عملیات نجات از فضای معلق، حمل مصدوم با بسکت از ارتفاع، صعود میمونی و فرود فرشته انجام شد.

شریفی در خاتمه افزود: این مانور با هدف نمایش توانمندیهای امدادگران هلال احمر به مسئولان شهرستانی و دانشجویان و آموزش تخلیه امن از فضاهای عمومی در زمان سوانح احتمالی برگزار شد.