مهمترین وظیفه مسئولان ارائه بیشترین خدمات با کمترین هزینه است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی مسئولان قضائی و انتظامی برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری ظهر پنجشنبه با حضور ضرغامی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، حجت الاسلام حیدری معاون پلیس امنیت ناجا، دادو محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، مرتضی روزبه استاندار و جمعی از مسئولان قضائی و انتظامی در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد.

جمال انصاری در این مراسم اظهارداشت: آنچه که به منظور فعالیت های مستقل و مشترک در مجموعه نیروی انتظامی و دادگستری باید در رهاورد ارائه خدمات صورت گیرد، در چند ماه گذشته توسط فرماندهان انتظامی و قضائی استان تدوین شده است که این تدوین به عنوان راهبرد کاری دو مجموعه برای رفع موانع ابلاغ و ارسال خواهد شد.

وی با بیان اینکه در پایان سال 92 شاهد کاهش جرائم در استان بوده ایم بیان کرد: کاهش جرائم با تلاش و برنامه ریزی مشترک سازمانی و استفاده از ظرفیت همکاران در مجموعه دستگاه قضا و نیروی انتظامی محقق شده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: با توجه به نامگذاری سال باید در امور فرهنگی و اقتصادی باید با همه ظرفیت ها تلاش کنیم و اثرگذاری دستگاه قضائی و نیروی انتظامی باید متفاوت تر از گذشته باشد تا همه از این فرصت مشترک بهره مند شوند.

وی با اشاره به نقش امنیت در جامعه گفت: امنیت در ابعاد متنوع و در همه نظام های حاکمیتی مورد اهمیت است و برقراری امنیت در همه کشورها پرهزینه است و به واسطه نقش آفرینی و اهمیت آن در زندگی انسان ها، دولت ها مکلفند در این زمینه چاره جویی کنند.

انصاری یادآورشدد: مردم برای تأمین امنیت نباید هزینه ای متحمل شوند و برای برقراری امنیت اگر مردم در هر شاخصه ای همکاری کنند، داوطلبانه است و تکلیف نیست و این حاکمیت است که باید در بخش های مختلف امنیت هزینه کند.

وی اظهارداشت: با توسعه و تعمیق خدمات انتظامی و قضایی در کشور و استان، هنوز دغدغه نسبی از دریافت خدمت برجسته در مجموعه ها وجود دارد؛ البته تلاش های بسیاری در این راستا صورت گرفته است و روند کاهشی و کنترلی جرائم در استان که مهمترین شاخصه ارزیابی ما است، نشان می دهند با مدیریت خوب در نیروی انتظامی و اهتمام مشترک کار انجام شده است ولی باید توجه داشته باشیم عدم دریافت خدمت به شکل صحیح و کم هزینه متأثر از ناآگاهی و کم آگاهی مردم است و در این راستا باید سطح آگاهی مردم را ارتقا دهیم.

رئیس کل دادگستری قزوین افزود: در این گستره بزرگ خدمتی، حساس، پرحاشیه چه بسا اندک تخطی، یا عدم انجام وظیفه فردی، عضوی و یا خلاهای ابزاری و فقدان ضابطه کارآمد و به روز موجبات تأخیر و وفقه را در انجام وظایف فراهم کند ولی با تدابیر جمعی شتاب امور خدمتی با رویکرد سلامت و با هزینه کمتر به مردم در حال انجام است.

وی در ادامه به تأثیر احساس امنیت در جامعه اشاره کرد و گفت: اقدامات مشترک دو مجموعه نه تنها باید امنیت را در تمامی ابعاد نهادینه کند، بلکه باید احساس ناامنی را کنترل و کاهش دهد و حتی مردم این انتظار را دارند که امنیت روانی شان دچار خدشه نشود و این مهم با سازماندهی، برنامه ریزی، تعقل و تدبر، تعامل و تعهد و عمل به وظایف محقق خواهد شد و ما راهی نداریم جز اینکه سازمان هایمان را چابک و به روز کنیم.

انصاری تصریح کرد: البته همه این موارد به معنای مطلوب بودن خدمات و نبود اشکال در کار نیست، بلکه در این بین از نظرات، پیشنهادات و نقدهای منصفانه برای اصلاح امور استفاده کنیم.

وی ادامه داد: فعالیت مشترک دو دستگاه قضائی و انتظامی باید امنیت در جامعه را نهادینه و احساس ناامنی را کنترل و کاهش دهد و این مهم جز با سازماندهی و برنامه ریزی، تعامل و تعهد به وظایف میسر نخواهد شد.