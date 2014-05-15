لرستان در حوزه اشتغال دچار چالش جدی است/ ضرورت وحدت مسئولان و نمایندگان برای رفع مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای ادارای استان لرستان با اشاره به فرا رسیدن وفات حضرت زینب(س) اظهار داشت: فضیلتی که این بانوی بزرگوار دارند هیچ کسی از زنان عالم چنین مقام و منزلتی ندارد.

وی با اشاره به ابعاد شخصیتی عبادت، علم و دانش، فصاحت و بلاغت حضرت زینب (س) عنوان کرد: فداکاری و جهاد در راه خدا حضرت زینب(س) برای همگان اسوه و الگو است و نظیر ندارد.

صبر و شکر دو زمینه پیشرفت و تعالی هستند

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه این بانوی بزرگوار از مقام صبور بودن و شکور بودن برخوردار بودند گفت: امروز نیاز جامعه ما صبر است چرا که موجب سعادت و پیشرفت ما در این دنیا شده و هم در آخرت ما اثر عظیمی به دنبال خواهد داشت.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز همواره بر صبور بودن و شکور بودن توسط مسئولان تاکید دارند ادامه داد: بودن تردید صبر و شکر دو زمینه پیشرفت و تعالی هستند.

وی با بیان اینکه ملت ایران ملت صبور و شکوری هستند بیان داشت: امروز در همه عرصه ها نیازمند صبر و شکر هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه هر جا که نعمتها را به یاد آوردیم و متذکر شدیم خدا نیز نصرتش را بر ما نازل کرده است بیان داشت: دلیل پیروزی انقلاب اسلامی ایران و همچنین استمرار موفقیتها و پیشرفتهای آن نیز به دلیل داشتن صبر و شکر الهی است.

مقاومت ملت ایران موجب از بین رفتن تحریم ها شده است

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران پرچمدار مکتب اهل بیت در دنیا بوده و همواره از نعمتهای الهی نیز برخوردار است ادامه داد: این امر موجب تعجب خیلی از کشورهای دنیا شده که با وجود تحریم ها و فشارهای فراوانی که علیه کشور ایران می شود ملت ایران در آسایش به سر می برند.

وی با تاکید بر اینکه زندگی عزتمندانه، وحدت، انسجام ملت ایران بزرگترین نعمت است تصریح کرد: خوشبختانه از روزی که انقلاب اسلامی ایران پیروز شده ما حرکت رو به جلو داشته ایم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مقاومت ملت ایران موجب از بین رفتن تهدیدها، تحریم ها و جنگ و توطئه های دشمنان شده است عنوان کرد: برای مسئولین به طور حتم این مقاومت ملت، نعمتها، موفقیتها و پیشرفتها مسئولیت آور است.

سه عنصر اساسی مدیریت جهادی

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" تصریح کرد: مدیریت جهادی سه عنصر اساسی علم و آگاهی، تکیه به ارزشها و تلاش و کوشش دارد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به نامگذاری امسال از سوی رهبری مسئولان وظایف بسیار سنگینی برعهده دارد عنوان کرد: ولایت پذیری یکی از این مسئولیتها است چرا که همه موفقیتها و نعمتها در سایه ولایت بوده و ولایت عمود خیمه نظام است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه با محوریت ولایت می توانیم به موفقیت برسیم ادامه داد: ستون دین ولایت است و خدا هم عبادتش را در راه ولایت خواسته است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه امروز سایه عظیمی بر سر ماست که از همه جهات برتر و اعلم است تصریح کرد: رهبری ما مجتهدی آگاه، با بصیرت، با تقوا، مدیر، مدبر، با عدالت، آینده نگر و شایسته ولایت و رهبری است.

آمار بیکاری در لرستان عامل نگران کننده ای برای همه است

وی همچنین بر ضرورت محور قرار دادن اقتصاد و فرهنگ در تمام برنامه ها و فعالیتها به خصوص در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: مجلس شورای اسلامی اعتبارات و قوانینی که تصویب می کند باید بر محور فرهنگ و اقتصاد باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان یادآور شد: همچنین عملکرد هر اداره و دستگاه اجرایی در سالجاری نیز باید اساس اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصاد و فرهنگ مورد سنجش قرار گیرد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر جدیت و تلاش و همچنین حفظ وحدت و انسجام عمومی گفت: در این صورت به اهداف مد نظر مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی دست پیدا خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولتها در برخی مواقع به بعضی از استانها عنایت و توجه بیشتری کرده و به برخی استانها مانند لرستان کمتر توجه شده است افزود: لرستان علیرغم تمام ظرفیتها و توانمندیها در حوزه اشتغال دچار چالش جدی است و ما واقعا دچار بحران هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه آمار بیکاری در لرستان عامل نگران کننده ای برای همه است عنوان کرد: انتظار این است که توجه جدی به لرستان شود و این امر نیازمند همت نمایندگان و مسئولان است.