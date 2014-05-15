میزان جرائم در قزوین 20 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا میرحیدری در نشست هم اندیشی مسئولان قضایی و انتظامی استان قزوین که ظهر پنجشنبه با حضور ضرغامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، حجت الاسلام حیدری جانشین پلیس امنیت ناجا در سالن اجتماعات دادگستری برگزار شد اظهارداشت: در ایام تعطیلات نوروزی امسال با تلاش شبانه روزی دستگاه قضائی، نیروی انتظامی و امنیتی و برخورد جدی با متخلفان شاهد کاهش 30 درصدی جرائم در اجرای طرح نوروزی در استان بودیم که بیانگر موفقیت در یک کار گروهی و مدیریت اصولی در استان بوده است.

وی با اشاره به میزان کاهش 20 درصدی جرائم افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون سرقت مغازه 53 درصد ، سرقت خودرو 28 درصد، سرقتهای مهم 12 درصد و سرقت به عنف 23 درصد کاهش یافته که این مهم حاصل تلاش دستگاههای قضایی و انتظامی است.

سردار میرحیدری، با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری بیان کرد: با توجه به این نامگذاری دو دستگاه قضایی و ناجا سه کارگروه در بخش های فرهنگ، اقتصاد و پیشگیری در استان را تشکیل دادند که برای احصا معضلات در این حوزه ها 282 نفر ساعت کار پژوهشی صورت گرفت.

وی بیان کرد: در این راستا دستگاه قضائی و نیروی انتظامی به عنوان سربازان نظام برای تحقق منویات مقام معظم رهبری حرکت جدیدی را آغاز کردند تا با انجام آن حرکتهای گذشته را تعمیق و با انجام طرحها در آینده دلبستگی مردم به نظام را افزایش دهند.

فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: برای برخورد جدی با جرائم و کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند همکاری همه دستگاه های فرهنگی،قضائی، امنیتی و انتظامی هستیم و باید با تمهیدات لازم و برنامه ریزی مناسب برای تامین امنیت مردم اقدام کنیم.

این مسئول با اشاره به عوامل موثر در افزایش ناهنجاریهای اجتماعی تصریح کرد: گسترش استفاده از ماهواره، شیوع عرفان های نوظهور، سست شدن بنیان خانواده، استفاده غیرمتعارف از بازی های یارانه ای، مصرف مواد مخدر، ترویج بی حجابی و بدحجابی به افزایش ناهنجاریها کمک کرده است که باید با آسیب شناسی جدی راهکارهای مناسب را برای مقابله با این پیامدها پیدا کنیم.

وی یادآورشد: الگوسازی از شخصیت های برجسته بویژه رزمندگان دفاع مقدس، استفاده از ظرفیت های جامعه هنری با ارائه بسته های فرهنگی و محصولات پرمحتوی، راه اندازی و گسترش خانه های فرهنگ، معرفی فرهنگ ناب ایرانی، اسلامی، تدوین برنامه های تاثیرگذار فرهنگی و اطلاع رسانی به خانواده ها از جمله راهکارهای مقابله با ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی است.

این مسئول مقابله با جرائم اقتصادی را از دیگر برنامه های نیروی انتظامی در سال جاری عنوان کرد.