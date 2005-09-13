آسيبهاي اجتماعي در قاب تصوير

معاون اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي استان تهران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري مهر دركرج گفت : اين جشنواره با هدف بسط و گسترش نگاه هنرمندان به مسائل اجتماعي و دستيابي به تعريف اجتماع مطلوب برگزار مي شود .

سرهنگ حميد اندرزچمني افزود : در اين جشنواره آخرين آثار هنرمندان در زمينه مسائل اجتماعي جوانان به صورت فيلم ، عكس و نقاشي به مدت يك هفته در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت .

اندرزچمني خاطر نشان كرد : معاونت اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي استان تهران آمادگي دارد از فيلمسازاني كه دغدغه بررسي معضلات اجتماعي را دارند در توليد و ثبت آثارشان حمايت كند .

وي يادآور شد : آخرين مهلت ارسال براي شركت در جشنواره 25 شهريورماه است و آثار دريافتي تا 31 شهريورماه بازبيني و انتخاب خواهند شد .

گفتني است جشنواره پيوند سبز همزمان با هفته نيروي انتظامي از روز 7 مهرماه به مدت 7 روز در سالن هنرستان هنرهاي زيباي شهرستان كرج برگزار خواهد شد.