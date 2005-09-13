۲۲ شهریور ۱۳۸۴، ۹:۲۷

با برگزاري اولين جشنواره استاني فيلم ، عكس و نقاشي پيوند سبز دركرج صورت مي گيرد :

آسيبهاي اجتماعي در قاب تصوير

معاون اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي استان تهران با همكاري هنرستان هنرهاي زيباي كرج اولين جشنواره استاني فيلم ، عكس و نقاشي "پيوند سبز" با محوريت آسيبهاي اجتماعي را در كرج برگزار مي كند.

معاون اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي استان تهران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري مهر دركرج گفت : اين جشنواره با هدف بسط و گسترش نگاه هنرمندان به مسائل اجتماعي و دستيابي به تعريف اجتماع مطلوب برگزار مي شود .

 

سرهنگ حميد اندرزچمني افزود : در اين جشنواره آخرين آثار هنرمندان در زمينه مسائل اجتماعي جوانان به صورت فيلم ، عكس و نقاشي به مدت يك هفته در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت .

 

اندرزچمني خاطر نشان كرد : معاونت اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي استان تهران آمادگي دارد از فيلمسازاني كه دغدغه بررسي معضلات اجتماعي را دارند در توليد و ثبت آثارشان حمايت كند .

 

وي يادآور شد : آخرين مهلت ارسال براي شركت در جشنواره 25 شهريورماه است و آثار دريافتي تا 31 شهريورماه بازبيني و انتخاب خواهند شد .

 

گفتني است  جشنواره پيوند سبز همزمان با هفته نيروي انتظامي از روز 7 مهرماه به مدت 7 روز در سالن هنرستان هنرهاي زيباي شهرستان كرج برگزار خواهد شد.

 

