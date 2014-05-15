ویژه برنامه های آستان احمد ابن موسی درآستانه شهادت شاهچراغ(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسن اسماعیل پور گفت: به مناسبت سالروز شهادت حضرت شاهچراغ(ع)، برنامه های ویژه مذهبی فرهنگی در این حرم مطهر با حضور گسترده زائران برگزار می شود.

وی در تشریح ویژه برنامه سالروز شهادت حضرت سید میراحمدبن موسی(ع) افزود: مراسم سالروز شهادت حضرت شاهچراغ(ع) و ویژه برنامه های این ایام روزهای جمعه و شنبه مصادف با 26 و 27 اردیبهشت در صحن و حرم این آستان مقدس آغاز می شود.

وی با بیان اینکه برنامه های ویژه ای برای سالروز شهادت حضرت شاهچراغ(ع) برنامه ریزی شده، بیان کرد: این برنامه ها عصر روز جمعه 26 اردیبهشت مصادف با 16 رجب از ساعت 16 با تعویض پرچم و نصب پرچم عزا ، تلاوت قرآن و زیارت نامه خاصه حضرت احمد بن موسی (ع)و ذکرمناجات آغاز می شود.

همچنین نماز جماعت مغرب و عشا در شب شهادت حضرت احمد بن موسی(ع) نیز توسط حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی(ع) اقامه می شود.

این برنامه ها به صورت زنده از شبکه های سراسری و استانی پخش می شود.

در این روز حجت الاسلام صدیقی امام جمعه موقت تهران در حرم حضور می یابند و پیرامون فضائل حضرت احمد بن موسی سخنرانی می کنند.

مداحان این مراسم ها حاج مهدی سلحشور و عباس انجوی نژاد هستند.

وی اضافه کرد: در روز شنبه 27 اردیبهشت نیز مداحی و هم خوانی، خواندن زیارت جامعه کبیر و مراسم عزاداری با حضور گسترده زائران، شهروندان و مجاوران انجام می شود.

رئیس حوزه تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) افزود: برگزاری نماز ظهر و عصر، مداحی، مرثیه خوانی، برنامه سلام خدام، برنامه ویژه لاله گردانی خدام ، تواشیح، زیارت خاصه حضرت شاهچراغ(ع)، برپایی سفره صلوات از مهمترین برنامه های این ایام است.

همچنین در این ایام مرکز دار الضیافه حرم با توزیع روزانه 8 هزار غذای تبرکی از زائران پذیرایی می کند.

مرکز دار الضیافه حرم بیش از این نیز دایر بوده اما برای نخستین بار است که این میزان غذای تبرکی بین زائران توزیع می شود.

حضرت احمد بن موسی(ع)برادر بزرگوار علی بن موسی(ع) است که پس از شهادت پدر بزرگوارش بر اساس تکلیف الهی با امانت داری از ولایت برادرش امام رضا(ع) این امانت را به ایشان واگذار کرد و مورد دعای ایشان قرار گرفت.

شاهچراغ(ع) در مسیر عبور به خراسان برای زیارت برادرش امام رضا(ع) در شیراز به شهادت رسید و پس از سالها مرقد مطهرش توسط دوستداران خاندان عصمت و طهارت باز سازی شد.

این بارگاه نورانی همواره زیارتگاه عاشقان و دلدادگانی است که با عزیمت به شیراز و توسل به حضرتش از درگاه خداوند طلب رحمت ،مغفرت و حاجات خود می کنند.