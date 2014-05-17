روایت موسیقایی رزم رستم و سهراب در سبزوار روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان سبزوار در ابداعی نو و برای نخستینبار در کشور رزم رستم و سهراب را با تلفیق 4 هنر موسیقی حماسی، تئاتر، شاهنامه خوانی و ورزش های پهلوانی را با محوریت موسیقی را روی صحنه بردند.
این اثر هنری که توسط گروه موسیقی داروگ برای اجرای عموم تدارک دیده و با استقبال شهروندان روبرو شده است، مدیران عالی رتبه شهرستان را نیز به سالن محل اجرا کشاند.
نگرشی نو در روایتهای داستانی پارسی
سرپرست 42 ساله گروه داروگ در مورد چگونگی خلق این اثر میگوید: موسیقی ایران در روایت بخشهای داستانی ادب پارسی همواره دست به عصا و خودارانه عمل کرده است و داستان گویی، موسیقی را بسیار محدود کرده و به خدمت تمام عیار خود وا میدارد.
وی افزود: بنابراین لحنهای آوازی عجین شده با غزلیات ادب پارسی تا به امروز نتوانسته کارائی کافی برای ادای داستانهای ملی ما را از خود نشان دهد، این موضوع ما را بر آن داشت تا با نگرشی نو و با تلفیق موسیقی با تئاتر، شاهنامه خوانی و ورزشهای پهلوانی این اثر را تهیه کنیم و این نقیصه کهن را تا حد توان برطرف کنیم.
روایت رزم رستم و سهراب با محوریت موسیقی
حمیدرضا سیدنیا که عضو درجه یک خانه موسیقی ایران است در تشریح کار جدیدش میگوید: در این اثر آئینی هنری هنرهای موسیقی حماسی، تئاتر، شاهنامه خوانی و ورزشهای پهلوانی با محوریت موسیقی دست به دست هم دادهاند تا داستان رستم و سهراب که یکی از مهم ترین داستانهای ملی ایرانیان است را روایت کنند.
وی با بیان اینکه لحنهای آوازی زورخانه ای به کمک نغمههای دیرین آوازی ایران میآید میافزاید: بازیگران باستانی کار با نزدیک شدن به هنر نمایش و تلفیق حرکات ورزش پهلوانی و باستانی با صحنههای کلیدی رستم و سهراب به روایت موسیقیایی این داستان عینیت بخشیده است.
سیدنیا که در این اثر هنری نوازنده دف است در ادامه میگوید: مبنای همآوایی این هنرها نباید جلوتر از موسیقی و آواز حرکت کنند بنابراین از روایت مستقیم نمایشی پرهیز شده و تنها به بازسازی غیر مستقیم بخش هایی از داستان در بازی ورزش کاران اکتفا شده است، هنرمندان در این روایت تکیه بر امر تداعی مخاطبان دارند که این نقش مکاشفه گرانه مخاطب هم کاری نو است.
یک سال معطل مجوز اجرا بودیم
این هنرمند سبزواری در ادامه میافزاید: پس از یکسال تمرین و بازگشت گروه از اجرای کره جنوبی در اسفندماه 90 برای اولین بار از رئیس اداره ارشاد سبزوار برای اجرای عمومی درخواست مجوز کردیم اما طولانی بودن پروسه اداری صدور مجوز اجرای موسیقی ما را دلسرد کرد اما تمریناتمان ادامه داشت.
علمی سازی اثر توسط دانشگاه حکیم
سیدنیا با بیان اینکه "همیشه به کارهایم ایمان دارم" در ادامه میگوید: وقتی این کار را تمرین میکردیم در موفقیت این اثر شکی نداشتم و مطمئن بودم که سطح کار فراتر از شهرستان و استان است اما فکر نمی کردم این کار برای مسئولین واقع بیفتد و حامی این اثر شوند تا نام سبزوار دوباره بر سر زبانها بیفتد، تقریبا همه مسئولین شهر این کار را مشاهده کردند و هر یک از آنها قول مساعد برای همکاری دادند.
