به گزارش خبرنگار مهر، استان کردستان و شهر بیجار گروس یکی از مناطق هنر خیز منطقه غرب کشور محسوب می شود که در گذشته هنرهای بسیاری در این منطقه رواج داشته و رنگرزی یکی از این هنرها به شمار می رود.

رنگ آمیزی طبیعی هنري قديمي است و به رغم گذشت سالهای بسیار همچنان آثار این هنر به چشم می خورد و حضور اساتید باتجربه در این حوزه باعث ایجاد بازار رقابتی و صادراتی شده است اما این هنر این روزها رو به فراموشی است.

کردستان به دلیل شرایط خاص طبیعی همواره مهد هنرهای سنتی بوده است و در عرصه های مختلف نیز توانسته است بدون نیاز به محصولات صنعتی مایحتاج خود را تامین کند که یکی از این عرصه ها هنر رنگرزی است که متاسفانه به دلیل عدم حضور جوانان در این عرصه این هنر نیز در حال فراموشی است.

مرتضی نوری یکی از رنگرزان شهر بیجار است که مدت 25 سال است به حرفه رنگرزی اشتغال دارد، از سال 1366 به همراه پدرش به این شغل پرداخته و بعد از فوت پدرش به علت علاقه وافری که به این حرفه و صنعت داشته به تنهایی در کارگاه پدرش مشغول انجام این شغل شده است و در سال 1387 در جشنواره استانی به عنوان رنگرز نمونه انتخاب شده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعيت اين هنر، اظهار داشت: رنگرزی از صنایع وابسته و اصلی فرش بافی است و این صنعت از دیرباز بین خانواده ما مرسوم بوده است و من هم به علت علاقه ای که به این شغل داشتم بعد از پایان تحصیلات دبیرستان در کنار مرحوم پدرم به این شغل وارد شدم و در حال حاضر کارگاه رنگرزی که من در آن مشغول هستم تنها کارگاه رنگرزی بیجار است.

وی با اشاره به كاهش رونق توجه به هنر رنگرزي در استان كردستان به ويژه شهرستان بيجار طي سالهاي اخير می گوید: هنر رنگرزی در قدیم الایام بازار و رونق بسیار خوبی داشت ولی متاسفانه امروزه رونق خود را از دست داده و فراموش شده است.

رنگرز نمونه استان کردستان به مشكلات و كمبودهايي که این حرفه هنری را تهديد می کند اشاره کرد و گفت: در انجام این حرفه بارها و بارها به بن بست هایی چون نبود بازار فروش، نبود بافنده ای که به طور خاص فقط به بافندگی فرش بپردازد برخورد نموده ام اما عشق و علاقه به کار و حرفه پدری موجب ادامه این صنعت شده است.

وی با اشاره به حساسيت و ظرافت هنر رنگرزي در ميان ساير هنرهاي دستي در استان كردستان افزود: رنگرزی هنری زیبا و در عین حال مشکل است و در رنگ کردن تار و پودها باید دقت زیادی شود چرا که این رنگ ها موجب ارزشمند شدن فرش ها می شود.

تنها رنگرز بیجار به قدمت این هنر اصیل اشاره کرد و افزود: در شهرستان بیجار به طور دقیق نمی توان تاریخ و زمان معینی برای رنگرزی مشخص کرد زیرا در زمان های گذشته در روستاها و خانه های شهری که قاليبافي رواج داشت، در منزل خود از گیاهانی همچون برگ مو، روناس، پوست گردو، پوست پیاز، پوست انار و زاج برای ثابت شدن رنگ پشم استفاده می کردند و در بافت فرش و گلیم از آن استفاده می نمودند و مرحوم پدر بزرگ و پدرم نیز با استفاده از رنگ های گیاهی موجود به صورت انبوه در این کارگاه کار رنگرزی پشم ها و خامه های سفارشی مردم را انجام

می دادند .

وی در ادامه به وضعيت فرش بیجار اشاره کرد و اظهار داشت: رنگرزی از صنایع اصلی بافت قالی است و همانطور که می دانید قالی های دست بافت بیجار از شهرت خاصی در ایران و جهان برخوردار است و من این افتخار را داشته ام که طی این سالیان با در اختیار گذاشتن مواد اولیه قالی بافی اعم از دار قالی و خامه و پشم رنگرزی شده، سهمی در ارائه فرش های دست بافت با نقشه های مشهور بیجار داشته ام.

رنگرز خامه و پشم فرش بیجار در ادامه افزود: رنگرزی پشم و خامه که از مواد اولیه صنعت فرش بافی است به دو صورت انجام می شود، رنگهای گیاهی که از قدیم الایام مرسوم بوده و مهمترین آنها زاج سفید و سیاه، سولفات مس برای دندانه پشم استفاده می شود و رنگهای روناس، نیل، پوست گردو، اسپرک، برگ مو و گردو، سود پرک، سولفات تیره، قره قروت، پوست انار می باشد و رنگ های شیمایی هم که در طی چندین سال اخیر مورد استفاده قرار می گیرد.

وی در ادامه گفت: ابزار و وسایل کار ما به طور جداگانه است یعنی برای رنگهای گیاهی از دیگ های بزرگ آلومینیومی و برای رنگرزی شیمایی از دیگ های بزرگ مسی استفاده می کنیم.

مرتضی نوری گفت: در حاضر گرانی پشم، و دستمزد کم بافنده و رنگرز و حمایت نکردن از آنها که ریشه اصلی صنعت فرش بافی هستند، نبود نقشه های اصیل و مواد اولیه رنگرزی درجه یک، و استقبال نکردن تاجران جهت خرید و فروش و سفارش آن، نبود کارشناسان فنی و بازرسی فرش های در حال بافت، استاندار نبودن دارهای قالی، نبود قیمت واقعی فرش و گلیم در بازار فروش، نبود نمایشگاه های سالانه در سطح شهر در یک مکان متمرکز و نبود کار گاه های آموزشی از قبیل رنگرزی، طراحی نقشه، بافت فرش و گلیم و حمایت نکردن افراد متخصص و کاردان این رشته از مسائل و مشکلاتی است که بر سر راه تولید فرش دست بافت پولادین بیجار قرار دارد.

رنگرز هنرمند بیجاری در پایان گفت: بنده به نوبه خودم بسیار خوشحالم که به هنر رنگرزی مشغولم و متأسفم که این هنر در حال فراموشی است و انتظار دارم مسئولین کمک کنند تا این هنر اصیل و ماندگار پا برجا بماند.

.............................

گزارش؛ سميه رمضان نيا