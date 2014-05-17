به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا سیف الله پور شامگا جمعه در حاشیه جلسه هم اندیشی کارفرمایان وکارآفرینان صنایع شهرستان بابل در شهرک صنعتی رجه بابل اظهار داشت: امیدواریم تشکیل چنین جلساتی منشا رفع مشکلات عدیده ای باشد که صاحبان صنعت با آن روبرو بوده ومنجربه تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.



سیفالله پور تصریح کرد: برای احداث هریک از واحدهای تولیدی هزینه هنگفتی از سوی دولت هزینه شده است رها کردن این واحد های تولیدی در مواجه با مشکلات مالی ضربات سنگینی بر پیکر اقتصاد کشور بوده وهزینه مضاعفی را بر دوش دولت خواهد نهاد.



این مسئول تصریح کرد: با وجودی که شاهد تشکیل دبیرخانه حل مشکلات واحدهای صنعتی در استان بودیم اما هنوزشهرکها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.



عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی رجه با اشاره به اینکه هنوز زیرساخت های توسعه برای شهرک مهیا نیست اظهارداشت:متاسفانه هنوزشهرک در بحث آسفالت، آب، برق، تصفیه خانه ،فاضلاب،سند مالکیت زمین واحدهای تولیدی،چاه شهرک،بحث سرمایه در گردش ونقدینگی دچارمشکل است.



سیف الله پور با اشاره به اینکه تقاضای حل مشکل تصفیه خانه شهرک را داریم اظهارداشت: مشکل تصفیه خانه شهرک رجه به شدت مورد اعتراض اهالی منطقه بوده ورفع این مشکل از ضروریات می باشد که مسئولان باید توجه جدی داشته باشند.



این مسئول از مشکل حدود وسغور واحدها خبرداد واذعان داشت: تنها دو واحد شهرک موفق شدن سند مالکیت داشته باشند که متاسفانه هنوز اخذ نگردید.



وی از نامناسب بودن راه دسترسی به شهرک انتقاد کردو گفت: خودروهای ایران خودرو به سختی وارد شهرک می شوند وباید در این خصوص اقدامات اساسی صورت گیرد.