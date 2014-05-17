استانداری تهران در خصوص معرفی شهردار صالحیه تعلل نکند

ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهردار وقت که بنا به دلایلی از سمت خود استعفا داد شورای اسلامی بر اساس شرح و وظایف خویش گزینه جدیدی را انتخاب و برای صدور احکام نهایی به استان معرفی کرد.

وی افزود: بعد از گذشت هفته ها از معرفی شهردار جدید از سوی شورای شهر صالحیه متاسقانه استانداری تهران نسبت به این امر مهم بی توجه است که این امر می تواند شهر و شهروندان را از ارائه خدمات مطلوبتر محروم نگه دارد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون افتصادی مجلس با اشاره به اهداف کلی دولت تدبیر و امید در خصوص ارائه خدمت به شهر و شهروندان عنوان کرد: برغم اینکه دولت تدبیر آقای روحانی نسبت به ارائه خدمات شایسته تاکید فراوانی داشته، محروم شدن یک شهر پر جمعیت از خدمات یک مسئول در واقع فرصت خدمت را از شهر و مردم سلب می کند.

نماینده مردم شهرستانهای رباط کریم و بهارستان در مجلس در ادامه با هشدار جدی به مسئولین استان، از فرماندار بهارستان خواست نسبت به پیگری موضوع بصورت ویژه وارد عمل شود تا در اولین فرصت شاهد آغاز بکار شهردار جدید صالحیه باشیم.