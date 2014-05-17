به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مهردادی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: برای این مکان در دوره های قبلی هزینه شده است و قرار بود در آن ببری منتقل و پرورش داده شود و فکر می کنم این طرح اکنون عملیاتی نباشد زیرا ببری وجود ندارد که آن را به این مکان منتقل کنیم.



وی درباره تکلیف پلنگی که از استان به دیگر استانها منتقل شد گفت: این پلنگ برای تکثیر و پرورش به جاهای دیگر منتقل شده است.

میانکاله یکپارچه می ماند



مدیرکل محیط زیست مازندران درباره وضعیت پناهگاه حیات وحش میانکاله گفت: هدف اصلی مدیریت یکپارچه میانکاله، حفظ یکپارچی آن بوده است و در جلسات مختلف بارها روی این موضع بحث شد که میانکاله بصورر یکپارچه بماند یا بخشی از آن از جمله آشوراده به استان همجوار واگذار شود.

وی عنوان کرد: در جلسات کارشناسی، علمی و فنی تاکید بر این شد که مناطق چهارگانه بویژه پناهگاه وحش میانکاله باید بصورت یکپارچه مدیریت شود و بر همین اساس، در جلسه 25 فروردین ماه در سازمان حفاظت محیط زیست و ارائه مستندات علمی، سازمان به این نتیجه رسید که پناهگاه حیات وحش میانکاله کمافی السابق بصورت یکپارچه مدیریت شود.



مهردادی گفت: از این رو پناهگاه حیات وحش میانکاله همچنان زیر نظر محیط زیست مازندران مدیریت می شود.



مدیرکل محیط زیست مازندران همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره ساماندهی وضعیت باغ وحش های استان نظیر بابلسرو آمل گفت: هر چند نیاز استان به وجود باغ وحش هست ولی کسانیکه در این حوزه فعالیت می کنند باید یکسری چارچوبها و قوانین را رعایت کنند.

مهردادی گفت: متاسفانه گاهی اوقات شاهد آن هستیم که برخی حداقل های محیط زیست هم در این باغ وحش ها رعایت نمی شود و حیات حش در حصار قرار می گیرد.



خرس بابلسر منتقل می شود

وی با تاکید بر اینکه باید حداقل ها را برای حیات وحش در باغ وحش فراهم کرد گفت: رعایت نشدن این موارد سبب می شود تا حیات وحش به نوعی در زندان قرار گیرند و باید به موارد زیست محیطی توجه شود.

مدیرکل محیط زیست مازندران با اشاره به وضعیت باغ وحش بابلسر یادآور شد: با توجه به اینکه یک گونه خرس در این باغ وحش وجود داشت و حداقلهایی برای آن فراهم نشده بود، تصمیم بر آن شد، جایی برای آن در نظر گیریم.

وی گفت: برای ساماندهی گونه های موجود در باغ وحش ورود پیدا کردیم و از دستگاه قضایی حکم دریافت کردیم تا برخی گونه های حیات وحش از جمله خرس را به مکان مناسب دیگری منتقل کنیم.

مهردادی افزود: نگاه محیط زست این است تا جای مناسب برای گونه های حیات وحش درنظر گرفته شود نه آنکه آنان را در قفس محصور کرد.