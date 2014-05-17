به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آنچه همه باید بدانند درباره اسلام» که توسط نمایندگی فرهنگی کشورمان در نبوبورک ترجمه و منتشر شده است به صورت دیجیتالی در سایت آمازون،ای بوک اپل و کتابفروشی زنجیره ای مشهور بارز اند نوبلز امریکا در دسترس همگان قرار گرفت.
دو سایت آمازون و بارز اند نوبلز محدودیت عرضه رایگان دارند به همین جهت نرخ حداقلی 99 سنت برای آن در نظر گرفته اند. دانلود رایگان برای دارندگان موبایل ایفون فراهم است و می توانند با مراجعه به ای بوک بر روی منوی اصلی گوشی آیفون آن را جستجو و دانلود نمایند.
گفتنی است كتاب« آنچه همه بايد درباره اسلام بدانند» تالیف آیت الله ابراهیم امینی و با ترجمه «علمدار زیدی»، (مترجم اهل شبه قاره مقیم امریکا) توسط موسسه انتشاراتی آمریکایی مسلمان(Islamic seminary Inc ) نیویورک در ژانویه سال 2014 منتشر و روانه بازار گردید.این کتاب دارای یک مقدمه و شش فصل می باشد و در 169 صفحه و در قطعی رقعی به چاپ رسیده است .کتاب با عنوان انگلیسی what Everyone Should Know about Islam منتشر گردیده و با زبانی ساده به معرفی اسلام اعم از عقائد و کلام, احکام و عبادات می پردازد .تبیین اصول عقائد و فروع دین از جمله مطالب با اهمیت این کتاب است .با توجه به روند رو به رشد اسلام هراسی در امریکا , ارائه این کتاب و معرفی اسلام راستین بسیار اهمیت دارد .این کتاب وارد بازار نشر آمریکا شده و در سطح مراکز و محافل دینی توزیع خواهد گردید.لوگو انتشارات بين المللي الهدی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به عنوان لوگوی ناشرهمکار در اين کتاب درج شده است.
لینک های اینترنتی این کتاب :
http://www.barnesandnoble.com/s/what-should-know-about-islam?store=allproducts&keyword=what+should+know+about+islam
http://www.amazon.com/What-Everyone-Should-About-Islam-ebook/dp/B00HUGW0XC/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1400013875&sr=8-7&keywords=what+should+know+about+islam
https://itunes.apple.com/us/book/what-everyone-should-know/id794142379?mt=11
کتاب«آنچه همه باید درباره اسلام بدانند» روی سایت آمازون و ای بوک اپل قرار گرفت
کتاب«آنچه همه باید درباره اسلام بدانند » نوشته آیت الله امینی روی سایت آمازون،ای بوک اپل و کتابفروشی زنجیره ای مشهور بارز اند نوبلز امریکا در دسترس همگان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آنچه همه باید بدانند درباره اسلام» که توسط نمایندگی فرهنگی کشورمان در نبوبورک ترجمه و منتشر شده است به صورت دیجیتالی در سایت آمازون،ای بوک اپل و کتابفروشی زنجیره ای مشهور بارز اند نوبلز امریکا در دسترس همگان قرار گرفت.
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