به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آنچه همه باید بدانند درباره اسلام» که توسط نمایندگی فرهنگی کشورمان در نبوبورک ترجمه و منتشر شده است به صورت دیجیتالی در سایت آمازون،ای بوک اپل و کتابفروشی زنجیره ای مشهور بارز اند نوبلز امریکا در دسترس همگان قرار گرفت.



دو سایت آمازون و بارز اند نوبلز محدودیت عرضه رایگان دارند به همین جهت نرخ حداقلی 99 سنت برای آن در نظر گرفته اند. دانلود رایگان برای دارندگان موبایل ایفون فراهم است و می توانند با مراجعه به ای بوک بر روی منوی اصلی گوشی آیفون آن را جستجو و دانلود نمایند.



گفتنی است كتاب« آنچه همه بايد درباره اسلام بدانند» تالیف آیت الله ابراهیم امینی و با ترجمه «علمدار زیدی»، (مترجم اهل شبه قاره مقیم امریکا) توسط موسسه انتشاراتی آمریکایی مسلمان(Islamic seminary Inc ) نیویورک در ژانویه سال 2014 منتشر و روانه بازار گردید.این کتاب دارای یک مقدمه و شش فصل می باشد و در 169 صفحه و در قطعی رقعی به چاپ رسیده است .کتاب با عنوان انگلیسی what Everyone Should Know about Islam منتشر گردیده و با زبانی ساده به معرفی اسلام اعم از عقائد و کلام, احکام و عبادات می پردازد .تبیین اصول عقائد و فروع دین از جمله مطالب با اهمیت این کتاب است .با توجه به روند رو به رشد اسلام هراسی در امریکا , ارائه این کتاب و معرفی اسلام راستین بسیار اهمیت دارد .این کتاب وارد بازار نشر آمریکا شده و در سطح مراکز و محافل دینی توزیع خواهد گردید.لوگو انتشارات بين المللي الهدی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به عنوان لوگوی ناشرهمکار در اين کتاب درج شده است.



لینک های اینترنتی این کتاب :



http://www.barnesandnoble.com/s/what-should-know-about-islam?store=allproducts&keyword=what+should+know+about+islam







http://www.amazon.com/What-Everyone-Should-About-Islam-ebook/dp/B00HUGW0XC/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1400013875&sr=8-7&keywords=what+should+know+about+islam







https://itunes.apple.com/us/book/what-everyone-should-know/id794142379?mt=11

