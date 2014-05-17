جذب سرمایه‌ گذاری‌ های خارجی راهکاری برای شتاب دهی به روند توسعه گیلان/ایجاد اشتغال نيازمند همت و عزم ملي

به گزارش خبرنگار مهر، به اذعان کارشناسان اقتصادی، گیلان از نظر داشتن مزایای اقتصادی که سرمایه گذار خارجی را جذب کند، کمتر از دیگر کشورها نیست.

رشد و توسعه اقتصادی یکی از اهداف اقتصاد کلان است بر همین اساس دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی هدفی است که تمامی دولت ها و برنامه ریزان اقتصادی در جهان بر این تاکید دارند از طرفی در تمامی نظریات و الگوهای رشد، سرمایه به عنوان موتور محرکه و عامل قوی برای رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده است.

با توجه به اهمیت موضوع خبرنگار مهر به میان مردم رفته تا نظر و دیدگاه آنان را در این زمینه جویا شود.

یک شهروند از رودبار به خبرنگار مهر می گوید: سرمايه‌گذاري كه به گیلان معرفي مي شود بايد با طرح هاي مشخص، مدون و قابل ارائه در استان مواجه و حداكثر تا يك ماه نسبت به اخذ مجوزها و تامين نيازها براي اجرايي شدن طرح ها در منطقه اقدام شود.

ميزان طرح‌ هاي آماده براي سرمايه‌گذاري در گیلان بايد سالانه رو به افزايش باشد

کریم احمدی با بیان اینکه ميزان طرح‌ هاي آماده براي سرمايه‌گذاري در استان بايد سالانه رو به افزايش باشد، افزود: الگو برداري مديران دستگاه هاي اجرايي از طرح‌ هاي مورد اجرا در ساير استان ‌هاي كشور یک ضرورت انکار ناپذیر است.

وی همچنین با اشاره به اینکه نگاه مسئولان نسبت به سرمايه گذاري باید تغيير یابد، اظهارداشت: با بروكراسي کاذب اداري و فراهم نبودن بسته سرمايه گذاري نباید سرمايه گذار را از استان فراري داد بلكه بايد براي جذب سرمايه گذاري حمايت هاي لازم صورت گیرد.

این شهروند رودباری می گوید: برای شكوفايي اقتصادي كشور استفاده از ظرفيت های بخش خصوصي ضرورتی انکار ناپذیر است.

وی افزود: بودجه هاي دولتي به تنهايي قادر به پيشبرد اهداف اقتصادي نخواهد بود و بايد سرمايه گذاران در عرصه توليد و اشتغال ورود جدي داشته باشند.

احمدی اظهارداشت: برای جذب سرمایه‌گذار باید بروکراسی‌های اداری حذف و ارائه مجوز از سوی مسئولان با سهولت صورت گیرد چرا که برای توسعه عمرانی و اقتصادی نیازمند همکاری و همیاری بیشتری است.

دیگر شهروند گیلانی از رشت به مهر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: دولت برای عملی شدن فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین حمایت از جذب سرمایه‌گذار و ایجاد اشتغال پایدار محورهایی برای ایجاد بسترهای لازم و زیرساخت‌های مهم برای رونق اقتصادی و صنعتی باید فراهم کند.

عبدالله توکلی افزود: در مرحله نخست برای جذب سرمایه‌گذار باید تمامی زیرساخت‌ های لازم فراهم شود.

وی همچنین یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی را میزان سرمایه‌ گذاری در اقتصاد کشورها به عنوان موتور توسعه اقتصاد دانست و اظهارداشت: برای تحقق این امر مهم تسهیل و روان‌ سازی مسیر سرمایه‌ گذاری می‌ تواند یکی از عوامل تاثیرگذار باشد.

این شهروند گیلانی می گوید: مدیران و مسئولان وظیفه دارند با تمام جدیت از سرمایه گذاران و تولید کنندگان پشتیبانی و تمام پرسنل و کارشناسان خود را برای افزایش تولید و سرمایه گذاری در استان توجیه کنند.

ایجاد تولید و سرمایه بسترساز اشتغالزایی و رونق اقتصادی

وی در ادامه ایجاد تولید و سرمایه را بسترساز اشتغالزایی و رونق اقتصادی عنوان کرد و افزود: اگر سرمایه و تولید در یک استان شکل نگیرد در چنین استانی هیچ فردی صاحب شغل نخواهد شد.

توکلی با بیان اینکه وحدت و انسجام در یک جامعه منجر به ایجاد فضای کسب و کار، تولید و اشتغال می شود، اذعان داشت: سرمایه گذاری به عنوان یکی از مسائل عمده اقتصادی مطرح بوده و برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه در هر کشوری به ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است.

بدون شک رشد و توسعه اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری میسر نخواهد بود. سرمایه می‌ تواند به تحرک بخش تولید بینجامد و با افزایش تولید موجب بالا رفتن میزان اشتغال، رشد تجارت‌ های بین‌ المللی، بهبود سطح زندگی و در نهایت توسعه اقتصادی شود.

نائب رئیس خدمات سرمایه گذاری گیلان در این باره می گوید: نرخ رشد اقتصادی کشور در دو سال گذشته از روند مناسبی برخوردار نبوده به طوری که در سال 91 نرخ رشد منفی تجربه شد.

منصور مولایی پور افزود: گیلان با توجه به فضای کسب و کار نرخ رشد قابل توجهی نداشته است، نرخی که میزان سرمایه ‌گذاری و اشتغال را برای استان فراهم کند.

وی اظهارداشت: اکثر استان‌ ها با نرخ رشد اقتصادی منفی 5.8 روبرو بودند که قابل قبول نیست این در حالیکه باید هزار میلیارد دلار براساس قانون برنامه پنجم توسعه سرمایه ‌گذاری انجام تا نرخ رشد هشت درصدی تحقق ‌یافته و قدرت خرید و سبد مصرفی خانوار با افزایش روبرو می ‌شد.

نائب رئیس خدمات سرمایه گذاری گیلان گفت: علاوه ‌بر این در طول 9 سال باید سبد مصرفی خانوار به دو برابر افزایش می ‌یافت.

وی افزود: اگر رشد اقتصادی تنها یک درصد باشد سبد مصرفی خانوار در طول 70 سال به دو برابر افزایش می ‌یابد که اگر این نرخ یک دهم درصد باشد پس از گذشت 700 سال سبد مصرفی خانوار دو برابر می ‌شود.

فضای سرمایه‌ گذاری را باید برای سرمایه ‌گذاران خارجی امن کرد

مولایی پوراظهارداشت: در طول پنج سال گذشته با روندی نوسانی 444 میلیون دلار سرمایه ‌گذاری خارجی در استان جذب شده که کافی نبوده است.

وی اذعان داشت: در این مهم اعمال تحریم‌ ها، فقدان ال سی و گشایش اعتبارات اسنادی تاثیر گذار بوده و مانع از تامین منابع مالی مورد نیاز شده است.

نائب رئیس خدمات سرمایه گذاری استان گفت: هم ‌اکنون بیش از گذشته سرمایه‌ گذاران خارجی به مرکز مزبور مراجعه و نوید این را می ‌دهد که جذب سرمایه‌ های خارجی در استان‌ با روند رو به رشدی مواجه شود.

وی افزود: در مورد فرصت ‌ها و تهدیدهای سرمایه‌ گذاری در استان مطالعاتی در حال انجام است که استان را در شرایط مطلوبی قرار خواهد داد و سرمایه‌ های خارجی بیشتری را جذب کند.

مولایی پور اظهارداشت: تلاش می شود در مرکز خدمات سرمایه گذاری فضای کسب و کار ایده آل برای جذب سرمایه های خارجی ایجاد شود که ایران به دلیل ریسک های اقتصادی و سیاسی و اعمال تحریم‌ ها در میان 189 کشور جهان جایگاه 152 را از آن خود کرده است.

وی اذعان داشت: این مسئله بیانگر اینکه باید از داشته ‌های علمی عمیق در دانشگاه‌ ها برخوردار و از تجارب مختلفی بهره ‌گیری کرد که در این زمینه بازار سرمایه گذاری شنبه هر هفته میزبان سرمایه ‌گذاران، صاحب ‌نظران و خبرنگاران است تا مشکلات سرمایه گذاری استان بررسی و موانع رفع شود.

نائب رئیس خدمات سرمایه گذاری گیلان گفت: با شفاف ‌سازی در مورد اطلاعات می ‌توان فضای سرمایه‌ گذاری را برای سرمایه ‌گذاران خارجی امن و اعتماد را به جامعه برمی ‌گرداند.

وی در ادامه به پوشش های تضمینی و حمایتی از سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد و افزود: براساس ماده هفت اصل 44 قانون اساسی در مدت 10 روز باید به تمامی تقاضاهایی که در مرکز خدمات سرمایه گذاری ثبت می‌ شود در چهارچوب قانون پاسخ و در مدت 30 روز نیز مجوزهای مورد نیاز صادر گردد.

فضای کسب و کار ایده آل باید برای جذب سرمایه های خارجی ایجاد شود

مولایی پور در خصوص این مطلب که گفته می ‌شود " گیلان در جلب سرمایه‌ گذاری خارجی موفق و در جذب ناموفق است"، اظهارداشت: اختلاف‌ ها معنی دار نیست به ‌هرحال کشور باید با نشان دادن جنبه های مثبت و توانمندی ها سرمایه‌ گذاری‌ های خارجی را جذب کند این روند رو به بهبود است.

وی اذعان داشت: گیلان به دلیل داشتن مزیت همسایگی با کشور روسیه توانست از کارخانه‌ های فولاد در استان بهره ببرد و صنایع چوب را گسترش دهد.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان افزود: در سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری گیلان بخشی با عنوان فرصت‌ های برتر سرمایه گذاری ایجاد شده و از همه دستگاه‌ های اجرایی استان خواسته شد یک فرصت برتر را به این مرکز معرفی کنند، فرصتی که مجوزهای مورد نیاز صادر، زیرساخت‌ ها فراهم و مطالعات فنی و اقتصادی انجام شده باشد.

وی تاکید کرد: تا زمانیکه طرح های سرمایه گذاری در استان به نتیجه نرسد به دنبال سرمایه گذاری جدید بودن باعث اتلاف منابع می شود پس باید این منابع اندک را به درستی مدیریت کرد تا نتیجه مورد نظر حاصل شود.

به هر حال سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی اثرات قابل توجهی روی متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل افزایش درآمد مالیاتی، رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش واردات و توسعه صادرات دارد. علاوه بر این تقویت سرمایه‌گذاری خارجی به افزایش شفافیت اطلاعات و بهبود کارایی بازار می‌ انجامد.

جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فی‌ نفسه ‌هدف ‌نهایی ‌نیست ‌بلکه ‌وسیله‌ای‌ برای دستیابی ‌به ‌توسعه ‌کشور است از اینرو سیاست‌ جلب‌ سرمایه‌گذاری خارجی باید به گونه‌ای تدوین شود تا به‌ جلب‌ سرمایه‌ هایی ‌که ‌مکمل‌ استراتژی ‌توسعه‌ و مرتبط با مزیت‌ های نسبی کشور هستند، بینجامد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این زمینه می گوید: سرمایه گذاری خارجی نقش موثری در ایجاد توسعه و رشد اقتصادی تمامی کشورهای دنیا دارد.

غلامعلی جعفرزاده افزود: ورود سرمایه های خارجی به یک کشور افزون بر تامین سرمایه و منابع مالی، اقتصاد و صنعت کشور هدف را از مزیت های بسیاری بهره مند می کند.

وی اظهارداشت: گیلان بهترین شرایط و زیرساخت های لازم را برای موضوع سرمایه گذاری داخلی و خارجی را دارد.

سرمایه‌گذاری خارجی باید بر مبنای مطالعات علمی باشد

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: این استان شمالی با توجه به شرایط و ظرفیت های خاص خود و همچنین موقعیت جغرافیایی و همجواری با کشورهای حاشیه خزری می تواند محل مناسبی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف باشد.

وی افزود: سرمایه گذاری در بخش های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و خدمات این استان علاوه بر اینکه منجر به رشد و شکوفایی منطقه می شود برای سرمایه گذاران نیز به صرفه خواهد بود.

جعفرزاده یادآورشد: گیلان آمادگی لازم را برای جذب سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران داخلی و خارجی دارد.

به هر ترتیب سرمایه‌گذاری خارجی باید بر مبنای مطالعات علمی و متناسب با محیط کسب و کار، تضمین نرخ برگشت سرمایه، اشتغال زایی و همخوانی با مزیت‌ ها و نیازهای منطقه صورت گیرد.

این استان از ظرفیت‌ های خوبی برخوردار است که معرفی بیشتر این قابلیت ها نقش موثری در جذب سرمایه‌ گذاران داخلی و خارجی دارد که باید سرمایه ها را به سمت تولید و اشتغال جذب کرد.

استاندار در این باره می گوید: گیلان به عنوان یکی از استان های دارای ظرفیت و توانمند در حوزه های مختلف اقتصادی، زمینه مناسب برای جذب سرمایه های خارجی است.

محمد علی نجفی افزود: این استان مزیت ها و ظرفیت های فراوانی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی دارد.

وی اظهارداشت: سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، صنعتی، گردشگری و غیره افزون بر تحول اقتصادی در منطقه و ایجاد اشتغال نقش مهمی در توسعه استان نیز دارد.

استاندار گیلان گفت: یکی از موضوع های بسیار مهم که می تواند روند توسعه استان را شتاب دهد مشارکت سرمایه گذاران داخلی و ایرانی های مقیم خارج کشور است.

وی افزود: شهرک صنعتی سفیدرود با پتانسیل بسیار عالی، فرصت مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی و داخلی است و مسئولان استان حضور فعالی در این شهرک صنعتی خواهند داشت.

پتانسیل های خوبی در بخش مهندسی و فنی، مدیریتی و صنعت گیلان وجود دارد

نجفی اظهارداشت: پتانسیل های خوبی هم در بخش مهندسی و فنی، مدیریتی و صنعت استان وجود دارد و این داشته ها جزو مزیت های گیلان است و باید به کار گرفته شوند.

وی اذعان داشت: مشکل اشتغال در استان جدی است و با ظرفیت خوب انرژی در استان و زیربناهای مناسب به خصوص در بخش برق، گاز و مخابرات باید برای ایجاد اشتغال جوانان تلاش کرد.

استاندار گیلان افزود: تکلیف مسئولان در ایجاد زمینه اشتغال و جذب سرمایه گذاری در استان سنگین است و باید تمامی امکانات موجود برای جذب سرمایه گذاری در راستای ایجاد اشتغال در منطقه بکار گیری شود.

وی تاکید کرد: حمايت و ايجاد شرايط مناسب براي سرمايه گذاري ها در استان از مهمترين اهداف و برنامه هايي است که بايد در دستور کار مديران، مسئولان و همچنين بانک ها قرار گيرد.

نجفی اشتغالزايي براي جوانان در استان را از ديگر اهداف مهم عنوان کرد و افزود: ايجاد زمينه اشتغال براي جوانان به خصوص فارغ التحصيلان دانشگاهي در استان يکي از ضرورت هايي که تحقق این مهم نيازمند همت و عزم ملي مسئولان و مردم است.

وی در ادامه با بيان اينکه صندوق توسعه ملي ظرفيتي که بايد از این مهم در راستاي توسعه استان استفاده شود، یادآورشد: صندوق توسعه ملي در زمينه هاي مختلف سرمايه گذاري آمادگي دارد تا شرايط ويژه اي را براي ارائه تسهيلات به سرمايه گذاران در استان فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فراهم کردن سرمايه كافي براي تامين مالي سرمايه‏ گذاري يكي از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادي كشورها است. بدون شک سرمايه خارجي نقش مهمي در فرآيند توسعه بسياري از كشورها داشته می طلبد مسئولان برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان از این راهکار بیشتر بهره گیری کنند.