21 روستا در سیستان و بلوچستان به فناوری اینترنت پر سرعت مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رییس جمهوری ایران اسلامی و وزیر ارتباطات صبح امروز طی مراسمی همزمان با افتتاح 4 هزار و 100 پروژه مخابراتی در کشور به صورت ارتباط ویدئو کنفرانس با استاندار سیستان و بلوچستان تعداد 21 طرح مخابراتی و ارتباطی در روستاهای این استان را مورد افتتاح مورد بهره برداری قرار دادند.

در این مراسم که صبح امروز در روستای جهانتیغ از توابع بخش مرکزی شهرستان زابل برگزار شد به طور همزمان تعداد 21 روستا در سراسر سیستان و بلوچستان از فناوری اینترنت پر سرعت برخوردار شدند.

علی اوسط هاشمی با بیان اینکه تعداد 9 هزار و 200 روستا در سیستان و بلوچستان وجود دارد و بیش از 51 درصد جمعیت این استان را روستائیان تشکیل می دهند بیان داشت: با برخورداری روستاها از این تکنولوژی علاوه بر کم شدن فاصله ها سرعت توسعه و آبادانی شتاب می گیرد.

وی با بیان اینکه با بهرمندی روستاها از فناوری های نوین مرز بین روستا و جهان برداشته می شود افزود: از این طریق می توان پتانسیل ها و روستاها را به دنیا شناساند و در بهره گیری از بسیاری پتانسیل ها از جمله صنعت توریسم و گردشگری و تولید ثروت ملی بهره برد.

استاندار بیان داشت: برخورداری روستا ها از این فناوری می تواند امکان آموزش به روش مجازی را برای پیشرفت و توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته فراهم ساخته و ادامه تحصیل را از اتاق سه در چهار به وسعت جهان تعریف کند.