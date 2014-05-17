"کُشتی مُقوم" یادآور موسیقی پهلوانی مازندرانی است

جلال محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موسیقی پهلوانی در قبل و بعد از رقابتها اجرا می شود، موجب غرور، شادی و انرژی مضاعف به ورزشکاران می شود.

محمدی گفت: موسیقی پهلوانی معمولا با سرنا، دهل و دوسر کوتن اجرا می شود و روحیه شادی و نشاط را بین ورزشکاران افزایش می دهد.

سرپرست گروه موسیقی سنتی تبری مازندران ادامه داد: کشتی مقوم و یک چوبه از جمله ورزشهایی است که موسیقی پهلوانی در آن کاربرد دارد.

وی خواستار، حفظ و ترویج موسیقی اصیل و سنتی مازندران به نسل های مختلف شد.