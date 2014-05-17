همایش روز "گلونی" در قلعه فلک الافلاک خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله خجسته پور فرماندار خرم آباد صبح شنبه با بیان اینکه فعالان فرهنگ و هنر باید در راستای ترویج فرهنگ ایرانی - اسلامی تلاش مضاعفی داشته باشند عنوان کرد: گلونی نماد حجاب ایرانی - اسلامی است زیرا حجاب متعلق به دوران پس از انقلاب نیست بلکه حجاب در تاریخ ملت ایران جای دارد و گواه آن نگاره های تخت جمشید است که در آن زنانی با حجاب کامل نقاشی و حکاکی شده اند.

وی حجاب را شاخصه اصلی زنان مسلمان دانست و تصریح کرد: زنان ایرانی از ابتدای تاریخ با حجاب انس گرفته اند و فقط در مدت کوتاهی به علت حکومت فردی کوته فکر در ایران کشف حجاب شد اما همین شیرزنان لرستانی در برابر شاه ایستادند و اجازه ندادند که فرهنگی مخالف ایرانی و اسلامی بودن آنها به مرزهای کشور رسوخ کند.

حجسته پور با بیان اینکه در سالهای اخیر شاهد یک تهاجم گسترده فرهنگی در کشور بوده ایم، عنوان کرد: به گفته مقام معظم رهبری این یک تهاجم فرهنگی نیست بلکه یک شبیخون فرهنگی است و متاسفانه بی توجه به فرهنگ غنی ایرانی اسلامی خود به فرهنگ غیر گرایش پیدا کرده ایم.

فرماندار خرم آباد همچنین گفت: اگر بخواهیم هویت خود را حفظ و در برابر این شبیخون فرهنگی ایستادگی کنیم باید به فرهنگ غنی خود مراجعه و آن را در جامعه نهادینه کنیم .

خجسته پور با بیان اینکه نامگذاری هر روزی در تقویم یک میراث معنوی است تصریح کرد: برای ثبت روز ملی گلونی در تقویم کشور باید پیشنهاد خود را در قالب یک طرح ارائه و از طریق قانونی عمل کنیم.

رضا ساکی دبیر همایش گلونی نیز عنوان کرد: این همایش یک چشم انداز 10 ساله و افق 40 ساله دارد ما با انجام این حرکت فرهنگی به دنبال کسب مجوزهای قانونی و ثبت کردن این روز به عنوان یک روز ملی در تقویم ملی هستیم.

وی با بیان اینکه گلونی اصالت فرهنگ دیرینه قوم لر است تصریح کرد: از 6 فروردین ماه سالجاری دبیرخانه این همایش فعالیت خود را آغاز کرد و از طریق سامانه پیامکی، اینترنت و گفتگو با مردم تبلیغات این همایش را انجام داد.

ساکی ادامه داد: از همان روزهای آغازین فعالیت دبیرخانه به دنبال تولید معنا درباره گلونی بودیم و در همین راستا 30 مصاحبه گزارش و محتوای انگلیسی، فارسی و فرانسوی درباره گلونی تهیه و تولید کردیم.

دبیر همایش گلونی همچنین از برگزاری این همایش دوم خرداد ماه سالجاری و در اندیمشک خبر داد و بیان داشت: اکثر فعالیت های این همایش توسط علاقمندان به هنر و به صورت خود جوش صورت گرفته و این همایش تنها 6 میلیون تومان برای استان هزینه داشته لذا می توان این همایش را در سطح ملی و با هزینه اندک برگزار و به فرهنگ و هنر استان کمک کرد.

شجاع دریکوند مشاور استاندار در امور اقوام نیز با بیان اینکه دولت تدبیر وامید به مسئله فرهنگ و هنر اقوام اهمیت فراوان می دهد اظهار داشت: تمام اقوام دنیا برای هویت خود می جنگند و کسی که فاقد هویت باشد در این دنیا جایی ندارد لذا ما باید نماد فرهنگ و هنر خود حفظ کنیم.

محمد رضا امانی سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان نیز در این همایش با بیان اینکه گلونی نماد فرهنگ و لباس لری است عنوان کرد: قوم لر نماد گلونی را به عنوان یک میراث معنوی پاس می دارند و پیگیری های لازم را برای ثبت روز گلونی به نام آثار ملی ثبت می کنیم.

وی ادامه داد: معاونت میراث فرهنگی این سازمان با همکاری فعالان هنری استان در طول 10 روز آینده این نماد را ثبت ملی و مراتب آن را از طریق رسانه ها به اطلاع عموم خواهد رساند.

بنابر این گزارش گُلوَنی در زبان لری به گونه‌ای از سربند یا روسری چهارگوش که معمولا از جنس ابریشم با نقش‌های سنتی است گفته می‌شود و بخشی از پوشش سنتی زنان لرستان محسوب می شود.