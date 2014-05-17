به گزارش خبرنگار مهر، غلام‌حسین مظفری قبل از ظهر شنبه در نشست خبری در محل دبیرخانه همایش، اظهارکرد: زمانی که نیشابور پایتخت فرهنگی جهان بوده است اصلا شهری وجود نداشته است و به قول استاد دکتر شفیعی کدکنی اصفهان با آن عظمت به لحاظ وجه فرهنگی در فاصله‌ای پایین‌تر از نیشابور قرار دارد.

وی با بیان اینکه هر کسی کاری از او ساخته است باید انجام دهد، اظهار داشت: باید فضای جامعه برای توسعه نیشابور تلطیف، هماهنگ و همدل شود و به‌عنوان وظیفه محلی عنایت ویژه‌‌ای داشته باشیم.

نماینده اسبق نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متولیان باید به این باور برسند و با همت دنبال اجرای آن باشند که نیشابور توسعه یابد، اذعان کرد: سال‌های سال است که این حرف‌ها را زدیم ولی طراحی دقیقی نداشتیم که بگوییم سرمایه‌گذار محترم بیا در فلان قسمت بدون گرفتاری سرمایه‌گذاری کن!

مظفری با اشاره به اینکه یادمان نرود که چه داریم و باور داشته باشیم که نیشابوری هستیم، یادآور شد: باید همشهری‌ها به دور از گرایش‌های سیاسی بنشینند برای اعتلای نیشابور کار کنند.

وی بیان کرد: چرا مولوی ما را ببرند در قونیه استفاده کنند ولی ما نتوانیم از ظرفیت زادگاه بکتاش ولی در فوشنجان به‌عنوان رهبر فرقه علوی با ده‌ها میلیون پیرو استفاده کنیم.

فرماندار اسبق نیشابورمعتقد است: باید به سرمایه‌گذاری که شهامت حضور را داشته باشد کمک کرد و برای شهرداری درآمد پایدار تعریف شود تا توسعه پایدار رقم بخورد.

مظفری با اشاره به اینکه ارتفاعات بینالود خود یک فرصت است که می‌تواند مجموعه‌های اقامتی، پذیرایی و ورزشی متعدد در آن شکل بگیرد، تاکید کرد: باید فضایی را فراهم کنیم که برخی مباحث در شهر فعال شوند تا به تبع آن توسعه شدت بگیرد.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری یکی از الزامات توسعه در ابعاد مختلف است، تصریح کرد: باید پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی پروژه‌ها را تعریف کرد.

معاون اسبق استاندار خراسان رضوی با اشاره به ساخت پل زال به خرم‌آباد به مسافت صد کیلومتر که 22 کیلومتر آن تونل است به اعلام آمادگی سازندگان آن برای ساخت جاده هشت باند از انتهای هاشمیه مشهد تا گرینه و دررود اشاره کرد که این مطلب به استانداری نیز منتقل شده است.