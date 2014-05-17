به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای انجام هر چه بهتر مقاله نویسی مسابقات قرآن کریم، پیش نشست علمی در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود.

این نشست با عنوان بازخوانی مفهوم اعرابی برای رسیدن به الگوی قرآنی رفتار مدنی، با سخنرانی احمد پاکتچی، مدیرگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع) فردا 28 اردیبهشت ماه از ساعت 18:30 تا 20 در سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق(ع) برپا می شود.

هشتمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی از برنامه های جنبی سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم است که همزمان با عید مبعث در سالن سران کشورهای اسلامی برپا می شود.