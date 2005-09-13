سيكهاي انگلستان خواستار حمايت دولت در مقابل حملات نژادي شدند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، فدراسيون سيكهاي انگلستان كه حزبي سياسي محسوب مي شود اظهار داشت: وزراي انگلستان حملات ناشي از انزجار ديني عليه سيكها و سازمانهاي ديني آنها را تا كنون تصديق نكرده اند.

اين اظهارات در همايش ملي سيكها در ولور همپتون ايراد شد كه شركت كنندگان آن از سيكهاي انگلستان خواستند به سه حزب سياسي سيك در اين كشور ملحق شوند.

فدراسيون سيكهاي انگلستان برگزار كننده اين همايش بود كه در عبادتگاه گورو نانك با حضور بيش از 10 هزار نفر تشكيل مي شد.

كميسيون انتخاباتي انگلستان، اين سازمان را به عنوان سازمان غيردولتي ثبت كرده است. فدراسيون سيكهاي انگلستان ترغيب سيكها را براي داشتن حضور فعال در جريان فكري سياسي از اهداف خود عنوان كرده است.

"بهاي امريك سينگ" ، رئيس اين فدراسيون دراين همايش گفت: سيكها به عنوان يكي ازاقليتهاي قومي، هدف واقع شده اند.

وي افزود: علي رغم اينكه سيكها حملات تروريستي را محكوم كرده اند، اما در معرض حملات نژادپرستانه قرار گرفته اند. نااميدي قابل توجهي در ميان جامعه سيك انگستان وجود دارد و دولت اين كشور تاكنون گامي محكم در اين راستا اتخاذ نكرده است.

وي يادآور شد: وزاري دولت انگلستان خط مشي خاصي براي محكوميت حملاتي كه عليه سيكها اتخاذ مي شوند صورت نداده است چرا كه اين امر تلويحاً نشان مي دهد اين فدراسيون سيكها از انگلستان خواست از مقام خود به عنوان رياست اتحاديه اروپا استفاده كرده و از هويت سيكها دفاع كند.

اين فدراسيون در بيانيه اي گفت: در سالهاي اخير هويت قابل رويت سيكها به نحو فزاينده اي چالش برانگيز شده است. سيكها در سفرهاي خود به ديگر بخشهاي اروپا نيز با تبعيث نژادي بسياري رو به رو هستند.