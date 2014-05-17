کمک به بخش غیر دولتی در چهارمحال و بختیاری همواره باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی اظهار داشت: چنانچه 80 درصد اعتبارات سال گذشته را بتوانیم جذب کنیم می تواند تا حدودی ما را به اهدافمان نزدیک کند.

وی همکاری دستگاه ها در جذب اعتبار را لازم و ضروری دانست و تصریح کرد: مدیران اجرایی باید همه تلاش خود را بکنند تا بودجه ای که به آن ها داده شده هرچه سریعتر جذب کنند تا بتوانند در آینده بودجه بیشتری را بگیرند.

سلیمانی با اشاره به اینکه بحث سرمایه گذاری برای ما یک دغدغه است، بیان داشت: اگر در پروژه ها تحول ایجاد شود همین امر به توسعه استان کمک خواهد کرد و این کار با جذب سرمایه گذاری امکان پذیر خواهد بود.

وی ادامه داد: خدمات مشاوره ای در کمک های فنی و اعتباری می تواند به ما کمک کند.

کمک به بخش تولید مد نظر ما قرار خواهد گرفت

استاندار چهار محال و بختیاری گفت: اعتبار زیر ساخت های دولتی نداریم و باید بخش خصوصی فعال شود.

سلیمانی با اشاره با نامگذاری سال در حوزه فرهنگ و اقتصاد توسط مقم معظم رهبری، اظهار داشت: همواره باید به شورای فرهنگ عمومی نیز در استان توجه ویژه ای صورت گیرد.

وی تصریح کرد: لازم است به کارهای عمرانی و فرهنگی در این استان توجه ویژه ای صورت گیرد و دستگاه ها نیز در این خصوص همکاری بیشتری را با ما داشته باشند.

سلیمانی بیان داشت: دستگاه های مربوطه به مقوله فرهنگ توجه بیشتری را داشته باشند و اعتبار آن را به حداکثر برسانند و سیاست گذاری های آنها با اهداف فرهنگی باشند.

وی با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری را باید در مسیر پیشرفت و توسعه بیشتر قرار دهیم، یاداور شد: حمایت از بخش خصوصی و کمک به رونق تولید استان را جلو می اندازد و بیکاری را در این استان از بین می برد.