به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگي اجتماعي دانشگاه بوعلي ظهر شنبه در مراسم افتتاح سومين جشنواره استاني حركت ضمن ابراز خرسندي از برگزاري اين جشنواره براي سومين سال متوالي، اظهار داشت: خوشبختانه انجمن هاي علمي در سال هاي گذشته فعاليت هاي خوبي انجام داده اند.

حسن رضوان با بيان اينكه افزايش كيفي در سطح فعاليت هاي انجمن هاي علمي سبب شد تا اين انجمن ها در دانشگاه تقويت شوند، بيان كرد: انجمن هاي علمي دانشجويي استان همدان با افزايش سطح كيفي خود توانست در سطح انجمن هاي كشور بدرخشد.

وي با بيان اينكه امروزه جايگاه دانشگاه جايگاه بسيار رفيعي است، ادامه داد: از همه دانشجوياني كه با شور و نشاط و علاقه در انجمن ها فعاليت مي كنند و از افرادي كه در جشنواره بخشي از فعاليت هاي خود را به نمايش گذاشته اند، تشكر مي كنم.

دبير اجرايي جشنواره استاني حركت در ادامه با بيان اينكه در بخش خارج از دانشگاه بوعلي، دانشگاه هاي نهاوند، تويسركان، پارك علم و فناوري، شركت هاي فناور پارك علم و فناوري، بنياد نخبگان و دانشگاه پيام نور در اين جشنواره شركت كرده اند، عنوان كرد: اين جشنواره در راستاي ارائه دستاورد هاي دانشجويان در سال جاري برگزار شده است.

صالح جهانگردي با بيان اينكه جشنواره استاني حركت امروز آغاز شد، بيان كرد: اين جشنواره در روز 30 ارديبهشت به كار خود پايان مي دهد و در روزهاي 28 و 29 ارديبهشت پذيراي علاقمندان است.

وي با بيان اينكه در پايان جشنواره از غرفه ها و انجمن هاي برتر تقدير به عمل مي آيد، اضافه كرد: 46 انجمن علمي دانشجويي در جشنواره استاني حركت غرفه دارند و 90 درصد رشته ها در اين جشنواره شركت كرده اند.