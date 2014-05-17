4 گزینه برای ریاست دانشگاه انتخاب شد/ انتخابات مجلس در دانشگاه لرستان!

دکتر حسن زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چگونگی انتخاب رئیس دانشگاه لرستان گفت: انتخاب رئیس دانشگاه لرستان به صورت اینترنتی انجام گرفته است و اساتید دانشگاه منتظر نتیجه هستند.

وی ادامه داد: برای هر استادی از طرف وزارت علوم یک ایمیل فرستادند تا رئیس دانشگاه را انتخاب کنند برهمین اساس چند نفر کاندید شده و مانند انتخابات مجلس در دانشگاه راه افتاده اند .

رئیس دانشگاه لرستان وضعیت فعلی این دانشگاه را وضعیت بدی عنوان کرد و گفت: چون چهار گزینه توسط اعضای هیات علمی برای ریاست دانشگاه تعیین شده است، دانشگاه به چهار شاخه تقسیم شده و این چهار گروه اکنون با یکدیگر درحال کشمکش هستند.

وی افزود: پشت سر هر گروهی عده ای جمع شده اند و متاسفانه یک رقابت منفی در دانشگاه ایجاد شده است که وضع خیلی بدی در دانشگاه به وجود آورده است.