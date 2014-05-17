به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در نشست خبری که امروز شنبه به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر برگزارشد، گفت: روز سوم خرداد به عنوان یک روز ملی یاد شده و امسال نیز سی و دومین سالروز حماسه سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر را در کشور گرامی می داریم.

وی با بیان اینکه عملیات بیت المقدس از 10 اردیبهشت سال 61 آغاز و در ساعت 11:00 صبح سوم خرداد به اتمام رسید، ادامه داد: با این پیروزی بزرگ جنگ وارد مرحله جدیدی شد و حدود 5 هزار و 400 کیلومتر مربع از خاک ایران آزاد گردید و عملیات بیت المقدس یکی از عملیات های بزرگ در سطح جهان مورد ارزیابی قرار گرفت. به طوری که بعد از آن استکبار جهانی به قدرت بالای جمهوری اسلامی اذعان کرد.

سردار کارگر با اشاره به اینکه ارتش، سپاه، بسیج و عشایر نقش موثری در این پیروزی داشتند، ادامه داد: باید از ملت بزرگ ایران تشکر کرد که پیروز واقعی دفاع مقدس مردم عزیز کشورمان هستند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس افزود: در این عملیات 19 هزار اسیر عراقی دستگیر و حدود 16 هزار نفر از سربازان رژیم بعث عراق کشته شدند به طوریکه بیش از دو لشکر عراقی به طور کامل منهدم شد.

وی در ادامه به اهم برنامه های حماسه سوم خرداد در سال 1393 اشاره کرد و گفت: برگزاری مراسم شکرگزاری و نثار گل به مرقد مطهر حضرت امام(ره) در روز سوم خرداد، برگزاری صبحگاه مشترک سالروز آزادسازی خرمشهر با سخنرانی پیشکسوتان دفاع مقدس، تجلیل و قدردانی از خانواده های محترم شهدا، جانبازان آزادگان عملیات بیت المقدس از جمله این برنامه ها است.

سردار کارگر با بیان اینکه هماهنگی لازم با صدا و سیما برای پخش مستندهای دفاع مقدس در این ایام صورت گرفته است، ادامه داد: از فرماندهان نظامی استان ها جهت سخنرانی و بیان خاطرات در صدا و سیمای مراکز استان دعوت به عمل آمده همچنین زنگ پیروزی خرمشهر در ساعت اعلام پیروزی در سال 61 در مساجد، مدارس، دانشگاه ها، کشتی ها، قطارها، کلیساها، ادارات دولتی و ازطریق شبکه های رادیو تلویزیون صدا و سیما در داخل و خارج از کشور نواخته خواهد شد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس برگزاری ششمین جشنواره شعر دفاع مقدس همزمان با سوم خرداد را از دیگر برنامه های سالروز آزادسازی خرمشهر دانست و گفت: سخنرانی یکی از فرماندهان دفاع مقدس در پیش از خطبه های نماز جمعه سراسر کشور، حمایت از مطبوعات در راستای اطلاع رسانی در جهت تبیین، تشریح و اهمیت روز ملی مقاومت و ایثار، برگزاری نشست سیاسی و پژوهشی با حضور اندیشمندان و پیشکسوتان دفاع مقدس، برگزاری همایش سراسری نخل های سرافراز، دیدار با خانواده های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان عملیات بیت المقدس، حضور یگان های نمونه نیروهای مسلح در نماز جمعه دوم خرداد، رونمایی از سردیس شهید صفدر اسکندری، گلباران و عطرافشانی قبور مطهر شهدا، برگزاری شب های شعر و خاطره با حضور نویسندگان و فرماندهان دفاع مقدس، برگزاری همایش پیشکسوتان دفاع مقدس، اجرای برنامه زنده در استان مازندران و شهرستان ساری، از جمله برنامه های ویژه این مراسم خواهد بود.

وی سپس به برخی از برنامه های تولیدی برای پخش در ایام سالروز آزادسازی خرمشهر اشاره کرد و ادامه داد: برنامه ریزی در جهت الگوسازی شهدا بخصوص شهدایی که در منطقه خرمشهر به شهادت رسیده اند به عنوان طرح رهبران کوچک با درج وصایا و معرفی سیره زندگی شهدا، بهره گیری از ظرفیت 7 هزار و 800 اتحادیه و 350 اتاق اصناف در سراسر کشور به همراه برنامه «پلاک عاشقی»، برنامه «پله پله تا ملکوت» و برنامه «مصلی عشق» و همچنین موسیقی حماسی به نام «هفت اقلیم» که در قالب برنامه های تولیدی به طور سراسری از شبکه های مختلف پخش خواهد شد.

سردار کارگر افزود: رونمایی از چند جلد کتاب نیز از جمله برنامه های امسال است که می توان به کتاب هایی مانند «خرمشهر نمی میرد»، «خط به خط»، «سرو سپید»، «هنوز فرمانده مایی» و «یک لحظه شوکه شدن» انجام خواهد شد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در ادامه نشست با بیان اینکه نقش زنان در دفاع مقدس کمتر دیده شده است، خاطر نشان کرد: هر کاری می کنیم نقش زنان نشان داده شود، نمی دانیم چرا توفیقاتش کم است در صورتیکه نقش زنان در دفاع مقدس اگر بیشتر از مردان نبود، کمتر نیز نبود. از خودگذشتگی و صبر همسران و مادران در دوران دفاع مقدس بی نظیر بود.

وی ادامه داد: پرتیراژترین کتاب ها و پرفروش ترین فیلم ها در جمهوری اسلامی همگی متعلق به دوران دفاع مقدس است و باید سعی کنیم از هنر در دفاع مقدس بیشتر استفاده کنیم و برای این کار بهتر است ارزش های دفاع مقدس از دوران مهدکودک و مدرسه به دانش آموزان آموزش داده شود.

سردار کارگر در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا تمامی برنامه های سوم خرداد فقط در این روز برگزار می شود، افزود: ما در طول سال کارهای زیادی برای حفظ ارزش های دفاع مقدس انجام می دهیم، اما بعضی روزها است که مراسم مختص همان روز است و باید به صورت ویژه به آن پرداخت. مثلا میلاد ائمه(ع) خوب است که در روز ولادت به صورت ویژه جشن گرفته شود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپس در حوزه تالیف کتاب ها در زمینه دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: استفاده از کتاب های شعر برای کودکان و تالیف کتاب های متناسب برای این سنین از جمله برنامه‌های این بنیاد است. در ضمن در حال تالیف کتاب «تاریخ جامع دفاع مقدس» نیز هستیم.

سردار کارگر در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نقش خبرنگاران و عکاسان در پیروزی عملیات بیت المقدس نیز گفت: اگر الان چیزی از دفاع مقدس مانده، بخاطر خبرنگاران است چه در صدا و سیما و چه خبرگزاری های مختلف همگی باعث شدند که ارزش ها و آثار بنیاد مقدس حفظ شود. در ضمن ما در بنیاد گرایش سیاسی خاصی نداریم و هر کسی در جمهوری اسلامی رسمیت دارد، در بنیاد ارزش ها نیز دارای رسمیت است.