به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جلیل قدمی صبح شنبه در جلسه ساخت یادمان شهدای گمنام شهر دیباج در محل سالن جلسات شورای اسلامی این شهر اظهار داشت: شهدا به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عزت دادند و ما امروز به این عزت و افتخار که شهدا برای ما به ارمغان آوردند می بالیم.

وی پاسداری از خون پاک شهدا را وظیفه همگان ذکر کرد و افزود: باید دین خود را به شهدا ادا کنیم.

امام جمعه دیباج تصریح کرد: یادمان های شهدا نباید در غربت به سر برند و بلکه همه باید در ساخت یادمان شهدا مشارکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه شهدا بیشترین سهم را در پیروز انقلاب و حماسه عظیم دفاع مقدس داشتند افزود: شهدا به ما نیاز ندارند وما هستیم که نیازمند آنان هستیم پس باید پس باید گام هایی برداریم که رضایت شهدا را به همراه داشته باشد.

به برکت خون پاک شهدا نظام و ملت ایران در اقتدار کامل قرار دارد

امام جمعه دیباج خاطر نشان ساخت: به برکت خون پاک شهدا است که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توانست در عرصه های داخلی و خارجی با اقتدار حضور پیدا کند و این اقتدار روز به روز در حال افزایش است.

قدمی با تاکید بر اینکه شکر نعمت ها را باید در عمل به اثبات برسانیم یادآور شد: ما هر چه امروز داریم به برکت خون پاک شهدا است و باید تلاش کنیم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه گشترش یابد و به نسل های آینده منتقل شود.

تکمیل یادمان شهدای گمنام دیباج 10 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

رئیس شورای اسلامی شهر دیباج نیز در این جلسه با بیان یانکه برای ساخت یادمان شهدای گمنام 300 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است، اظهار داشت: برای تکمیل نهایی این پروژه به 10 میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز است.

غلامعلی ناهیدی با بیان اینکه یادمان شهدای گمنام شهر دیباج شامل گلدسته، گنبد، نمازخانه و فضای سبز است افزود: این یادمان از محل اعتبارات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان و با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر دیباج در حال احداث است.

وی اضافه کرد: اگر این اعتبارات به موقع اختصاص پیدا کند می توانیم هر چه زودتر این پروژه را تکمیل و بهره برداری برسانیم.

در این جلسه هر یک از حاضران به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند و در خاتمه علی اکبر ضیایی فر به عنوان نماینده جلسه برای پیگیری در در ساخت یادمان شهدای شهر دیباج در شهرستان و استان معرفی شد.

شهر دیباج از توابع بخش مرکزی و در 45 کیلومتری شمال شهرستان دامغان قرار دارد و این شهر در 8 سال دفاع مقدس 72 شهید، 200 جانباز و دو آزاده سرافراز را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.